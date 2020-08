El refuerzo de Banfield mostró su alegría por volver a jugar en Primera División. Pasó por todas las categorías del ascenso y en el Taladro ya se ilusionan con gritar sus goles.

Banfield se movió rápido en el mercado de pases. Y encontró la figurita difícil, la que la mayoría de los entrenadores quieren tener en primera mano pero no abundan. Así, consiguió los servicios de un "9" como Luciano Pons, proveniente de San Martín de Tucumán. Quedará en el rosarino ganarse al hincha del Taladro a fuerza de goles.

"A esta altura de mi carrera, luego de pelearla todos estos años en el ascenso, sabiendo que es muy difícil, cumplo un sueño de volver a Primera, algo que busque mucho tiempo. Voy a demostrar en cada minuto que quiero quedarme varios años”, aseguró el jugador de 30 años, que pasó y dejó su marca goleadora en todas las categorías del fútbol argentino.

Previa a esta última etapa en la Primera Nacional, el delantero había jugado en la Superliga Argentina 2018-19 con el elenco de la Ciudadela, donde marcó cuatro tantos, uno a Boca en la derrota por goleada como local que decretó el descenso de los tucumanos.

El goleador fue buscado por varios clubes de la Liga Profesional, de la Primer a Nacional y del exterior. Entre ellos Tigre. Y él mismo, en diálogo con TyC Sports, remarcó porqué no fue al conjunto de Victoria: "Había tomado la decisión de no ir a Tigre, por respeto a San Martín. Porque podría ser un rival directo si tiene que jugar un Reducido o una final (por el ascenso de categoría). Creo que no era lo correcto. La mejor decisión era ir a Banfield".

Este lunes, el plantel del Taladro realizó en dos tandas el primer entrenamiento presencial y Pons se sometió al hisopado. El jugador llega a Banfield con un contrato por 18 meses con una opción de compra para suplir la sequía de goles que afectó al equipo a lo largo de la temporada en los ciclos de Hernán Crespo y Julio Falcioni.

Con respecto a su paso por el Ciruja manifestó: "Me fui con un sabor triste y amargo. Habíamos hecho un campeonato muy bueno y veníamos siendo lo mejor de la categoría y quería ascender en la cancha. Hay gente que lo entiende y otras no, pero los jugadores nos fuimos porque tuvimos que decidir sobre nuestra carrera y necesitamos tener un trabajo".