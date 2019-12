Hubo tensión en un intento de desalojo de parte de la Policía pero los despedidos por la empresa Trenes Argentinos aún permanecen en el lugar hasta ser recibidos por las autoridades. No salen trenes de Constitución y e l servicio funciona de forma condicional hasta Temperley.

El corte de vías en la estación Maximiliano Kosteki y Darío Santillán se extendería hasta pasada la hora pico. Los trabajadores despedidos por la empresa Trenes Argentinos advirtieron que continuarán allí "hasta que haya respuestas y ser recibidos" por las autoridades. La medida afecta a más de 200 mil pasajeros.

Por el momento, no salen trenes de Constitución y el servicio funciona en forma condicional hasta Temperley.

De acuerdo a lo informado desde Trenes Argentinos, se trata de "ex empleados de Ferrobaires, de la empresa de seguridad MCM y ex empleados de la línea Roca que acataron el retiro voluntario y que piden reincorporarse".

Sin embargo, los trabajadores que allí se manifiestan desmintieron lo informado por la empresa y exigieron ser recibidos por las autoridades.

Sergio Rodríguez, despedido de MCM, en el corte, señaló: "No estamos cobrando, no sabemos qué hacer y no nos queda otra que bajar a las vías. Estamos esperando que nos den respuesta porque tenemos 7 fallos a favor que nos reincorporan".

Por su parte, Lele Provenzano, despedido del Tren Roca, sostuvo: "Estamos exigiendo la reincorporación. Con el silencio de la empresa, podemos decir que 'nos tiraron a las vías', no bajamos nosotros".