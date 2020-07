Alejandro Piriz habló sobre su trabajo en tiempos de pandemia, las repercusiones de la película “Porno para Principiantes” y los papeles que hará en el futuro.

Alejandro Piriz, el chofer y actor uruguayo que vive en Lomas, habló sobre cómo es trabajar en un colectivo en tiempos de pandemia, las repercusiones que tuvo su papel en la película “Porno para Principiantes” y los proyectos que desarrollará en el futuro.

"Esta situación la llevo con tranquilidad y mentalizado de que tengo que hacer las cosas bien, tomar los cuidados personales y no entrar en pánico. Parece una película de ciencia ficción y hay mucho temor en la gente, por eso lo importante es usar siempre tapabocas, alcohol en manos y en los elementos personales como la llave y el celular", contó el chofer de la línea 543 perteneciente a Yitos S.A.

Como el transporte público es uno de los principales focos de contagio, las empresas adoptaron medidas preventivas tanto para trabajadores como pasajeros. "Yitos cuida mucho a sus choferes y eso nos hace sentir bien. Siempre están controlando, limpiando e higienizando los colectivos cuando llegan a la empresa", destacó, y agregó: "También tengo productos de limpieza para colocar en el volante, palanca de cambio y botones".

Con respecto a la circulación, Alejandro dijo que ahora se ve un poco más de gente en la calle pero que los colectivos no van llenos y permiten solo gente sentada. "Llevo mucho tiempo en la profesión y siempre fui flexible, no tengo mal humor, escucho a las personas y pido perdón si me equivoco", expresó.

FUTURO PROMETEDOR. Alejandro logró un papel muy importante en la película “Porno para Principiantes”, una comedia en la que actuó junto a Nicolás Furtado y Martín Piroyansky. Tras recibir buenas críticas y pasar por las salas de cine, la coproducción de Uruguay y Argentina está desde enero en Netflix. "La viví con mucha felicidad, alegría y amando lo que estaba haciendo. Hubo muchas repercusiones y reconocimientos de los pasajeros que se sacaron fotos conmigo", remarcó.

A principio de año, lo contrataron para dos películas en España cuyas filmaciones se retrasaron por la pandemia. "Senda 5 es un coprotagónico en el que voy a hacer de presidiario. Y la otra es una película bélica en la que soy un mercenario que, junto a otros cinco colegas, es convocado para realizar una misión suicida en el desierto de la que no puedo dar muchos más detalles", adelantó.

Por su parte, en septiembre formará parte de una serie entre Argentina y Uruguay compuesta por cinco cortos. "Se llama Free Love, una historia de locura, amor y sexo en la que seré un profesor de educación física que organiza fiestas tipo swinger. Y en Uruguay hay una serie brasilera que se llama Cimarrón en la que voy a hacer de un guardia de seguridad en una estación de trenes", contó Alejandro.