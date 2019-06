El exintegrante de Árbol recorrerá este martes su repertorio junto a Los Enroscaos, su banda, en una presentación donde el público podrá donar artículos de higiene personal para la Comunidad Duchas.

Hoy, en el Teatro del Municipio de Lomas, sale a escena Edu Schmidt, exintegrante de Árbol, junto a su banda Los Enroscaos, en un show benéfico donde se recolectarán artículos de higiene personal para la Comunidad Duchas.

“Vamos a hacer temas clásicos de Árbol, canciones de mis discos solistas y algunos temas nuevos. Hacemos un recorrido por todo el repertorio”, le adelanta Edu a La Unión.

El músico hace tres años que está recorriendo el país junto con Los Enroscaos y celebra su llegada a la región en una presentación que tendrá a La Fogonera abriendo la velada. “Es un teatro que está muy bueno, nos gusta venir a tocar a zona Sur”, acota.

Junto con Árbol editó cuatro discos y en su aventura solista ya tiene tres álbumes publicados, mientras sigue componiendo nuevas canciones para lo que se vendrá.

Edu es un notable y talentoso multiinstrumentista y en sus shows en vivo se calza el violín y el charango, al margen también de cantar y soplar su trompeta.

“La historia con el violín viene desde que me decían que no iba a ser carrera, no encajaba dentro de una orquesta, iba con el pelo largo. Hay muchos paradigmas y para muchos el único objetivo de tocar el violín es llegar al Colón, para muchos es como casarse, tener hijos y un perrito, es el único objetivo”, explica.

En la vida de este artista se cruzó Hermeto Pascoal, un notable músico brasileño y un virtuoso multiinstrumentista que se encargó de romper varios moldes.

“Hermeto tocaba el violín con el pelo, conocerlo me sirvió para jugar con muchos instrumentos, para divertirme. Desde los 12 años que agarro cualquier instrumento que me pasa cerca”, agrega.

Edu, influenciado por Hermeto en sus formativos, se transformó en referencia para las nuevas generaciones.

“Me enteré que mucha gente se puso a estudiar violín al escuchar mi violín distorsionado en la radio, con los temas de Árbol. Es una cosa muy importante, que ayudó a otros músicos”, cierra.

LA «FÁBRICA DE CANCIONES». Edu Schmidt dicta el seminario “Fábrica de canciones”, este sábado entre las 10 y las 14 en Casa Bestia de Banfield, Alsina 108. Los asistentes, junto al músico, podrán vivir el momento único de componer una canción ese día. Los interesados deberán reservar su lugar a través de una seña, entre las 18 y las 21. El costo del taller es de $800.

“Es un taller, donde se demuestra que todos podemos componer una canción y que todos podemos cantar, sin que haga falta ser cantantes de ópera”, explica.

Al final del taller, se graba esa canción compuesta en forma colectiva. “Analizamos canciones y cómo es el armado de los temas. Si disfrutás del pan, cuando aprendés a hacerlo, lo vas a disfrutar más, con las canciones pasa lo mismo”, cierra.

MÁS INFO.

Edu Schmidt y La Fogonera, este martes, a las 21, en el Teatro del Municipio, Manuel Castro 262. A beneficio de la Comunidad Duchas, se reciben artículos de higiene personal.