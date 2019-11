Al defensor le redujeron la sanción y volvió a pisar una cancha de fútbol luego de dos años. Agradeció todo el apoyo recibido y que en este momento del equipo se sale trabajando.

Santiago Echeverría vivió el sábado soñado. En el último tiempo vivió una pesadilla. Cuando jugaba en Colombia, un control antidoping le dio positivo por consumo de boldenona. El Comité Olímpico Colombiano reveló que esa sustancia está presente en la carne vacuna destinada al consumo humano en ese país.

El ex Talleres de Escalada y Huracán apeló en reiteradas oportunidades, los clubes le abrieron las puertas para que entrenara mientras espera un fallo favorable. Finalmente, la sanción de cuatro años se redujo a dos y el defensor volvió a vivir. Volvió a sentirse jugador profesional y además, lució la cinta de capitán de Brown de Adrogué.

“Es una inmensa alegría haberme sentido otra vez futbolista profesional, de vuelta en mi trabajo y disfrutando con mis compañeros más allá de un resultado. Podemos ganar, perder o empatar, pero vivimos de esto. Nuestro amor es la pelota y estuve dos años sufriendo, viendo como los demás disfrutaban y yo miraba de afuera. En lo personal es un triunfo”, describió Santiago.

En Adrogué lo trataron como uno más del plantel a pesar de su inactividad. Allí le dio duro a los entrenamientos, no bajó los brazos y el tiempo le regaló este momento único. “A Pablo (Vico, el entrenador) lo quiero mucho, más allá del trato personal y profesional. Hay amistad con él y con Agustín (Galeota, el preparador físico) y yo les estoy muy agradecido. Me han ayudado siempre, estuvieron a mi lado y nunca me han dejado caer. Fue muy reconfortante esa confianza. Él sabe que no le voy a fallar nunca como persona y tampoco como profesional”, añadió el oriundo de Lanús.

"Arrancamos de chiquito y que te arrebaten el sueño de toda tu vida por algo que no hiciste es durísimo. Si algo me llevó a no aflojar nunca, a parte de mi familia, es que yo sentía que tenía que volver a estar ahí porque era inocente”.

Dos años parecen poco. Pero para Echeverría fueron el doble o más. La frustración de no jugar lleva a pensar distintos caminos. Pero no bajó la guardia. “Extrañaba entrar a la cancha, luchar por algo con algún equipo, por trabajar. Esto va más allá de lo económico. Es una carrera, damos nuestra vida por jugar. Arrancamos de chiquito y que te arrebaten el sueño de toda tu vida por algo que no hiciste es durísimo. Si algo me llevó a no aflojar nunca, a parte de mi familia, es que yo sentía que tenía que volver a estar ahí porque era inocente”, explicó el marcador central.

Echeverría jugó en varios clubes, Talleres de Escalada, Boca, Brown de Adrogué, Almirante Brown, Huracán y en el exterior en Mineros de Zacatecas (México) e Independiente Medellín (Colombia). “De todos los debuts que tuve me quedo con este, porque ya conociendo lo que es jugar profesionalmente y sintiendo todo lo que sentí este tiempo esto fue un debut distinto, completamente por fuera del nerviosismo de jugar por primea vez. Era una revancha para mí, algo totalmente único”, se sinceró quién el 1° de noviembre quedó habilitado para volver a jugar.

Por último, describió cómo se sintió dentro de la cancha: “Tampoco voy a esperar sentirme como hace dos años atrás. Pero bien, me acalambré todo, sabía que iba a pasar, pero si el técnico no me sacaba no iba a salir. Me sentí muy acompañado por mis compañeros. Me da un poco de lástima no haberles regalo un triunfo. Son chicos que la peleamos todos los días para salir adelante y duelen las derrotas. Queda mucho por delante y se sale con trabajo”.