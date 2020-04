La decisión que implementará el gobierno de la provincia de Buenos Aires a partir del lunes ya estará vigente en este distrito desde las cero horas del viernes, de acuerdo a la ordenanza decretada por el Municipio.

Desde esta medianoche, en Esteban Echeverría será obligatoria la utilización de tapabocas o barbijos caseros para circular en la vía pública. Además de tener represalias económicas, quienes no acaten la medida también tendrán otros impedimentos en su accionar cotidiano.

En algunos municipios vecinos como San Vicente, por ejemplo, las multas van desde $2.400 a $216.000.

Una vez que se oficialice por decreto provincial, se conocerán los montos exactos de las multas que se labrarán hacia aquellos que salgan a la calle con el rostro descubierto. En algunos municipios vecinos como San Vicente, por ejemplo, las multas van desde $2.400 a $216.000. Se espera que en Echeverría sean de montos similares, aunque esto aún no fue confirmado.

A su vez, también se bajará línea a cadenas de supermercados, estaciones de servicio y demás comercios para que no atiendan a personas sin barbijo. Lo mismo sucederá en algunos retenes policiales, donde no se permitirá el paso en caso de que las personas que circulen no posean mascarillas.

A este anuncio que el intendente Fernando Gray hizo a través de sus redes sociales, se le sumó el subsecretario de Salud, Dr. Gabriel Ive: "Nosotros le pedimos a la comunidad que lo utilice. Los vecinos de Esteban Echeverría son responsables y han sabido responder a cada pedido que se les ha hecho para minimizar los efectos de esta pandemia", dijo.