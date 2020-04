El ex defensor de Banfield milita en el Albirex Niigata, de la Segunda División de Japón, procedente de Tenerife. Cada jugador tiene una aplicación para tomarse la temperatura y deben responder preguntas que son controladas por médicos de la J League.

Mauro Dos Santos comenzó su carrera como futbolista en Banfield. Corría el año 2008 y hasta 2012 defendió la casaca del Taladro para después continuar su periplo por el Viejo Continente. Hasta 2019 pasó pasó por Real Murcia, Almería, Eibar, Leganés y Tenerife. Hoy, a los 30 años, milita en el Albirex Niigata, de la Segunda División de Japón.

En la nación insular del Océano Pacífico, el defensor comentó que los entrenamientos no pararon y la vida cotidiana tiene un desarrollo "normal" pese a la pandemia de Coronavirus.

"La Liga (J League) se paró después de la primera fecha y hay tres contagios entre Primera y Segunda División pero acá seguimos con los entrenamientos y la vida normal", contó el correntino desde la ciudad japonesa de Niigata.

El oriundo de Santo Tomé formó parte del plantel que dirigía Julio César Falcioni y que se consagró campeón del Torneo Apertura 2009 tras un mano a mano con Newell´s, que vio coronarse al Taladro en la última fecha pese a perder con Boca por 2-0 en La Bombonera.

"Tenemos una aplicación que nos toma la temperatura a la mañana y debemos responder una serie de preguntas que son controladas por los médicos del club y de la Liga. Si hay algún parámetro anormal nos indican qué hacer", relata Dos Santos. Y agregó: "Algunos compañeros tuvieron una gripe normal y les dijeron que se queden en sus casas. Si salimos a la calle está todo controlado. Acá la gente es muy responsable".

Hasta este sábado pasado, el Gobierno japonés había declarado 891 infectados y se analizaba la posibilidad de decretar el estado de emergencia.

En junio de 2008, Dos Santos quedó marcado en la historia de Javier Esteban Sanguinetti. El Archu se despedía del Taladro en un partido frente a River en el estadio Florencio Sola. El eterno capitán apenas jugó cinco minutos para llevarse la ovación de los hinchas y fue reemplazado por un joven Dos Santos que iba a cumplir 19 años.

También recordó sus enfrentamientos contra Lionel Messi y Cristiano Ronaldo a los que enfrentó en el fútbol español y no olvidó su paso por Banfield. "No me olvido de Banfield pero pude cumplir mi sueño de jugar en Europa y lo mejor fue poder mantenerme siete años, que es lo más difícil", subrayó Dos Santos.

En el Albirex Niigata es dirigido por el español Albert Puig y tiene compañeros sudamericanos (brasileros y uruguayos) que lo ayudaron en la adaptación y si bien su vínculo termina en junio ya planea extender el préstamo. "Si fuera por mí, firmo ya. Me tratan espectacular y quieren cumplir objetivo de ascender", cerró.