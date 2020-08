Allegados, amigos y vecinos marcharon este lunes hasta los Tribunales de Lomas de Zamora para exigir que la Justicia se mueva con "mayor celeridad" y de alguna respuesta.

"A Franco no se lo pudo haber tragado la tierra. ¿Cómo puede ser que hace 12 días no se sepa nada de él?" Lissete Martínez habla y mira fijo al frente, como con la mirada perdida. Pareciera estar buscando todas las respuestas que aún hoy no tiene. El 23 de julio su hermano salió de su casa y dijo que iba "a lo de un amigo". Desde entones no lo vio más.

Después de casi dos semanas sin noticias, de recorrer hospitales, comisarías y buscar por todos lados, familiares, amigos y vecinos del joven de Villa Albertina marcharon este lunes al mediodía hasta los Tribunales de Lomas de Zamora para pedir que la Justicia se mueva "con mayor celeridad" y tome todas las medidas necesarias para dar con su paradero.

Los hermanos de Franco le apuntan directamente a la fiscal Marcela Juan, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N° 16. Según denuncian, el trabajo que hizo hasta ahora "fue demasiado lento". "Ya pasaron 12 días y no tenemos respuestas", resaltan.

"Ciberpatrullaje no se movió nada. No se intervino su teléfono, no sabemos su ubicación o cuándo fue la última vez que estuvo prendido, las cámaras dicen que las están revisando y que no vieron nada, su tarjeta SUBE no se peritó. ¡No entiendo que pasa!”, insiste Lissete.

Recién este fin de semana la Policía Bonaerense realizó un rastrillaje en la zona con perros y no se logró levantar ningún rastro, según pudo averiguar La Unión. Jonathan, otro de sus hermanos, aseguró que hablando con uno de los instructores de los perros, él mismo le comentó que "la posibilidad de levantar un rastro, a partir del día diez, es del 10%".

"La verdad que me rompió la ilusión que yo tenía", confesó Jonatan desanimado.

Franco salió de su casa el jueves 23 de julio a las 19. "Dijo que iba a lo de un amigo, pero no especificó adónde iba", dice Lissette. Vestía una campera azul oscura con corderito, un pantalón azul y unas zapatillas blancas con rayas negras. Creen que se llevó la billetera y DNI porque en su cuarto no encontraron ninguna de las dos cosas.

"No sabemos lo que le pasó, si fue víctima de la inseguridad o si le pasó otra cosa. Estamos muy preocupados, sobre todo porque la Justicia y la Policía recién se empezaron a mover en los últimos días, cuando el caso de mi hermano se comenzó a viralizar", resaltó Lissete..

La joven comentó que la semana pasada presentaron un habeas corpus para que se acelere la investigación y que todavía la Fiscalía N°8 no les dio una respuesta al respecto.

La carátula de la causa todavía sigue siendo "búsqueda de paradero" y los abogados de la familia piden su modificación. "La fiscal no quiere autorizarlo", sostiene la hermana.

"Los abogados pidieron la intervención de la Policía Federal. Se hizo a través de oficios el pedido de búsqueda con drones, con Prefectura Naval en los arroyos, que intervengan los perros de búsqueda", precisó pero hasta ahora la mayoría de esas medidas no se tomaron.

“A Franco no se lo pudo haber tragado la tierra, él no tiene conflictos con otros y no hay posibilidades de que se haya ido por su cuenta. La verdad que como familia nos sentimos ninguneados. Tenemos un Estado ausente porque nadie nos da una explicación ni una respuesta y en un Estado presente no puede haber desaparecidos", cerró.