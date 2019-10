El Tribunal Oral Criminal 3 de Lomas convocó a una audiencia preliminar para el próximo 6 de diciembre necesaria para fijar la fecha del inicio del debate.

Después de 25 años, el Tribunal Oral Criminal 3 de Lomas de Zamora convocó a una audiencia preliminar el próximo 6 de diciembre para fijar la fecha de inicio del juicio oral por la “Masacre de Wilde”, uno de los emblemáticos casos de “gatillo fácil” de la historia argentina por el que están imputados nueve exoficiales de la Policía Bonaerense.

Los jueces Jorge Omar Camino, Claudio Fernández y Marcelo Hugo Dellature escucharán a las partes con la intención de establecer cuáles serán las pruebas que se evaluarán durante el debate que podría comenzar en los primeros meses de 2020. Ese mismo día, posiblemente, se establezca la fecha del inicio del juicio, tras el encuentro.

La audiencia preliminar se llevará a cabo en la sala principal del Departamento Judicial de Lomas de Zamora y tendrá como asistentes principales a la fiscalía, los representantes de los particulares damnificados y los defensores de los procesados.

Los familiares de las víctimas recibieron la noticia con expectativa, aunque después de tanto tiempo de espera, dicen que hasta que no tengan nada seguro no van a descansar. “Espero que esta vez se realice el juicio, porque ya hubo muchos amagues durante todos estos años. Tengo la esperanza que condenen a los asesinos de mi marido, pero hasta que no lo vea no lo creo,”, dijo con desconfianza Raquel Gazzanego, viuda de Edgardo Cicutín.

La llamada “Masacre de Wilde” ocurrió el 10 de enero de 1994, cuando cuatro trabajadores fueron confundidos con delincuentes y acribillados a balazos por oficiales de la exBrigada de Investigaciones de la Lanús. Durante la balacera dispararon más de 220 balazos.

Ciru Annicchiaro, abogado querellante y miembro de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, tiene su versión sobre lo ocurrido ese día: “Estos policías tenían el dato que en esa zona se realizaría un intercambio grande de droga o plata. Entonces montaron un operativo clandestino, por eso fueron vestidos como civiles y con autos particulares. Lo hicieron para adelantarse a la transacción ilícita para quedarse con el botín”.