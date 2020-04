A pesar de que hay un decreto que lo impide, la empresa echó a cinco empleados de la planta de Llavallol. Tampoco acató la conciliación obligatoria dispuesta por Provincia y decidió cerrar la planta, dejando a 150 personas en la calle.

A pesar de que rige un decreto que prohíbe los despidos por 60 días, Avex Dánica echó a cinco empleados de la planta de Llavallol. El Ministerio de Trabajo bonaerense dictó la conciliación obligatoria pero la empresa no la acató y decidió cerrar la planta, dejando a 150 personas en la calle.

El Sindicato de Aceiteros denunció un lockout patronal que se produjo este lunes cuando los operarios encontraron en el portón de ingreso un cartel que decía “planta cerrada hasta nuevo aviso”. Además de violar el decreto y la conciliación obligatoria, la firma del Grupo Beltrán paralizó una actividad que fue declarada esencial por el Poder Ejecutivo.

La empresa también se negó a conformar el Comité Mixto de Salud, Higiene y Seguridad, un pedido que viene de hace tiempo y se volvió urgente en el marco de la pandemia por el Coronavirus. Tampoco cumplió las medidas de protección respecto a la prevención del contagio del Covid-19. En el marco de estos reclamos, la firma tomó la decisión de despedir a cinco trabajadores.

"Nos echaron porque no queríamos hacer horas extras, algo ilógico en este contexto de la pandemia en el que tomamos el riesgo de salir a la calle y usar el transporte público. Siempre cumplo las ocho horas y colaboro, más no me podía quedar", contó a este diario uno de los trabajadores despedidos.

Desde el Sindicato reclaman el cese del accionar ilegal de la patronal, garantizar la reincorporación de los trabajadores despedidos, la plena vigencia de los derechos laborales y el resguardo de la integridad psicofísica y la vida de las trabajadoras y trabajadores.

El Gobierno bonaerense analiza imponer una "dura sanción" a directivos de la empresa por no acatar la conciliación obligatoria, cerrar la planta y despedir en medio de la cuarentena obligatoria.