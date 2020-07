El club de Turdera, a través de la iniciativa del periodista Fabio Flores, las convirtió en socias honoríficas de la institución y ya forman parte de la familia del Gasolero.

Victoria, Delfina y Julieta Chainski Catalá, las famosas trigemelas que nacieron el domingo en una clínica de Adrogué, ya tienen club. Y es que con apenas horas de vidas, fueron anotadas como socias honoríficas de Temperley y ya forman parte de la familia del Gasolero.

La iniciativa fue de Fabio Flores, periodista y creador del medio partidario Soy Celeste, quien se encargó de llevar la propuesta a la dirigencia del club y todos, encantados con la propuesta, se pusieron rápidamente en campaña para asociarlas.

Y así, con esa misma felicidad, le contaron la iniciativa a Leonel y Vanina, los padres de las hermanas más famosas, que no lo podían creer y no ocultaron su emoción, ya que Temperley también está en sus corazones. “Cuando me contacto con Leonel y le comento todo, se volvió loco y le encantó la idea”, remarcó Flores, que hace 23 años sigue adelante la campaña del Gasolero y es el motor de esta movida.

“Cuando me enteré de que eran de la zona y conocí su historia, empecé a contactarme con personas que los conocían y fue ahí que me dijeron que eran hinchas de Temperley. Ahí me volví loco y busqué llegar a ellos porque la idea seguramente les iba a gustar. Empecé hablar con exalumnos, vecinos, y un día llegué hablar con Leonel”, agregó.

A partir de ahí, y tras hablar con los dirigentes del club, no dudaron en hacerles este regalo de entregarles los carnets de socias. Pero no será lo único que les darán. Además, a las trigemelas les obsequiarán diferentes prendas del local de Celemanía, que van desde camisetas y gorritos de bebés hasta otras cosas más. “Ellos son de ir bastante a las instalaciones del club, especialmente a la pileta y al sector de tenis, pero también van a ver algunos partidos del equipo. Y por eso, cuando nos enteramos de eso, quisimos hacerle nuestro regalo”, comentó Flores.

👶🏼👶🏻👶🏽 Bienvenidas las primeras trigemelas del Gasolero! ⛽️

Felicitaciones a sus padres Leonel Chainski y Vanina Catalá Ortmann por agrandar a #LaFamiliaMasGrandeDelSur 💙 pic.twitter.com/HrRZxbIh64 — Club A. Temperley (@TemperleyOK) July 27, 2020

A su vez, y a través de su programa y de las diferentes redes sociales, este reconocido periodista partidario del Celeste lleva adelante “La campaña de felicidad”, con la que busca darle una ayuda a estos padres primerizos con la ayuda de toda la familia del Gasolero.

“Fue algo que lancé a través de mis redes sociales y cuando los hinchas se enteraron de que eran de San José, que son hinchas de Temperley, me empezaron a llamar de todos lados para colaborar, hasta las peñas del club se sumaron en esto, y la verdad que estamos juntando un montón de cosas. Es impresionante lo que se generó”, comentó.

Y por último, cerró: “En Temperley, somos una familia, la familia más grande del Sur, así se nos caracteriza, y como esto también es muy familiar, queremos ayudarlos en todo lo que podamos”. Y así, de esta manera, las famosas comienzan a saber lo que significa ser hinchas del Gasolero.