Tras la hazaña en el Maracaná.

Lanús quiere prolongar su fiesta ante Defensa y Justicia

Por la fecha 8 del Torneo Apertura, el Granate visita al Halcón tras ganar la Recopa Sudamericana y va por un triunfo para escalar en la Liga Profesional.

Lanús va por otra alegría.

El Granate, que llegó el viernes de Río de Janeiro y fue recibido por una gran cantidad de hinchas en la Fortaleza, no tuvo mucho tiempo de descanso y nuevamente volverá a la acción, esta vez por una nueva jornada de la Liga Profesional, para prolongar su buena racha.

El equipo de Mauricio Pellegrino arrancó bien el certamen local, con dos victorias y dos empates, pero después perdió con Independiente en la previa al inicio de la final de la Recopa y hoy se encuentra bastante relegado, aunque con dos partidos menos: Argentinos Juniors y Boca.

En este contexto, con 8 puntos, el Granate está lejos del puntero Estudiantes y por eso necesita obtener un buen resultado ante el Halcón para seguir prendido en la conversación, con la ilusión de meterse a los playoffs.

¿Se viene rotación en Lanús?

Después del esfuerzo realizado el jueves en la final ante Flamengo y bajo un diluvio, Pellegrino no dio detalles sobre el equipo que pondrá en cancha, pero se presume que realizará varios retoques y apostará por un equipo alternativo.

mauricio pellegrino
Pellegrino realizaría varios cambios en Lanús.

La primera baja confirmada es la de Marcelino Moreno, quien quedó descartado por una lesión en el pie izquierdo. Su lugar sería ocupado por Franco Watson.

Todos los demás futbolistas que formaron parte de la hazaña en el Maracaná aparecen dentro de la lista de concentrados, aunque la mayoría ocuparán un lugar en el banco de suplentes.

A romper el invicto de Defensa y Justicia

Por eso, con un equipo alternativo, Lanús tendrá un duro desafío en Florencio Varela, ya que se enfrentará a un equipo que está invicto en el torneo, con dos victorias y cinco empates, y que quiere ratificar eso en su casa.

Además, el local no tiene bajas y afrontará este compromiso con lo mejor que tiene a disposición. Por eso, Mariano Soso elegiría a los mismos futbolistas que fueron titulares en el empate sin goles ante Platense.

Posibles formaciones

Defensa y Justicia: Cristopher Fiermarin; Lucas Souto, Emiliano Amor, Damián Fernández; Agustín Hausch, Aaron Molinas, Ever Banegas, Samuel Lucero; Ruben Botta, Juan Gutiérrez; Juan Miritello.

Lanús: Franco Petroli; Nicolás Morgantini, Gonzalo Pérez, Ronaldo Dejesús, Luciano Romero; Felipe Peña Biafore, Facundo Sánchez; Dylan Aquino, Franco Watson, Matías Sepúlveda; Walter Bou.

Arbitro: Luis Lobo Medina

Hora: 21.30

Cancha: Defensa y Justicia

TV: Espn Premium

Lanús recibirá hinchas de Boca el próximo miércoles en la Fortaleza. 
Lanús recibirá hinchas de Boca en la Fortaleza: las entradas costarán ¡90 mil pesos!

