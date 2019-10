El técnico del Albirrojo dijo que deben estar "preparados y atentos para no sufrir" . Elogió a San Telmo, no ve que hayan equipos regulares y dejó un mensaje para los hinchas.

La renovación hizo un click en la vida de Talleres de Escalada. Los tres triunfos consecutivos, dos bajo la flamante llegada de Rodolfo Della Picca a la conducción técnica, hicieron que se colocara a cinco puntos del líder. Y las esperanzas se renovaron.

"Está todo muy parejo, muy parejo para todos, yo creo que va a ser un campeonato en el que cualquiera le puede ganar a cualquiera, lo que hay que estar bien preparados y atentos, para no sufrir. Es un campeonato muy parejo, lo que hay que estar y hay que ver que es lo que va a pasar en las últimas fechas, estamos viendo que los primeros están perdiendo, salvo San Telmo que está haciendo una muy buena campaña, no se ven otros equipos que sean regulares. Está todo muy irregular, y nosotros estamos dentro de ello", confió Fito en diálogo con el sitio oficial del club.

Talleres no tuvo un buen arranque de campeonato. Si bien la pretemporada fue larga, Adrián Czornomaz no pudo plasmar su idea . Dejó su cargo en la sexta fecha. Y con el cambio no solo llegaron los resultados, sino también el buen juego.

"Los jugadores enseguida superan las derrotas, enseguida van por otra cosa, además venían de ganarle a San Miguel y si le sumamos triunfos van a estar mucho mejor", expresó Della Picca, que ya prepara el partido del lunes frente a Acassuso como local.

Como el jugador, el hincha Albirrojo también cambió de ánimo. De verse en el fondo dela tabla a este presente que invita a ir por más objetivos. "Que disfruten de lo que le está pasando, y que nosotros vamos a seguir trabajando, vamos a tratar de sacar la mayor cantidad de puntos posibles, agradecemos el apoyo, agradecemos que nos tratan muy bien. Que disfruten el momento", cerró el ex DT de Los Andes y Temperley, entre otros.