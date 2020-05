Juan Gil Navarro desempolvó una anécdota de sus inicios en la tele cuando se cruzó por primera vez con Araceli González en “1000 millones”.

"No la podía mirar, tenía que hacer un par de escenas y no le aguantaba la mirada. Ella venia y me decía cómo estás y yo respondía que bien, pero mirando abajo. Me ponía todo colorado, sentía que se iba a dar cuenta de que me gustaba", relató.

El amor que sentía por la actriz lo llevó a un terrible mangazo: “Me había gustado desde chico. Una vez me metí en un negocio de lencería para que me den la gráfica de ella posando”.

“1000 millones” se emitió en El Trece en 2002 con Gustavo Bermúdez y Araceli González como pareja protagónica, junto a un gran elenco.