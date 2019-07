Un cuadro gripal pone en duda la presencia de Jesús contra Arsenal. Aún quedan algunas horas por delante y aguardarán por su evolución para definir si juega.

A horas del debut oficial del Taladro en la Superliga, una situación extrafutbolística complicó la presencia de una de las figuras del equipo.

Jesús Dátolo padece un fuerte cuadro gripal que le impidió entrenar a la par del equipo en los últimos días. Por esto motivo, de cara al cruce con Arsenal en Sarandí del próximo lunes a las 19, no está confirmada su presencia y el cuerpo técnico aguardará por su evolución en estas horas previas.

De no llegar en condiciones, Moya o Payero podrían reemplazarlo en el once. De ello también dependerá el esquema que ponga en cancha Crespo, con el ex Atlético Mineiro como volante central o jugando más adelantado.

En sus redes sociales, el volante creativo del Taladro se mostró molesto por la gripe que lo afecta.