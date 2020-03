El ídolo Gasolero contó cómo atraviesa estos días de cuarentena por el coronavirus, entrenando por su cuenta y generando actividades para su escuela de arqueros.

En medio de la cuarentena por el coronavirus, Federico Crivelli aprovecha los días para compartir tiempo con su familia y realizar las actividades físicas que el espacio le permite. A la par sigue desarrollando su proyecto personal: una escuela de arqueros.

La novedad de no poder salir a la calle encontró a todos los planteles del fútbol argentino en una situación incómoda. Jugadores que no están acostumbrados al encierro y mucho menos a trabajar de manera individual, tuvieron que adaptarse a la fuerza para no perder –al menos- el estado físico. “Nos dieron un plan de trabajo para todos los días junto con una rutina de alimentación y descanso para no perder hábitos. La realidad es que se hace difícil ya que los entrenamientos son menos exigentes que los que hacemos a diario en conjunto. Hay que adaptarse y por lo menos no perder la capacidad física”, indicó el arquero del Celeste.

Claro que no es nada sencillo. El tiempo pareciera transcurrir más lento cuando no hay que hacer y encontrar una ocupación se vuelve un tema algo irritante. Eso, trasladado a la vida activa que lleva el jugador, lo vuelve todo más pesado. La puerta de salida para este embrollo está en la consciencia sobre la situación: hay que respetar la cuarentena. “La cuestión mental tiene que pasar por saber que no podes salir de tu casa debido a lo que estamos padeciendo por el virus. Lo deportivo pasa a segundo plano cuando nos estamos jugando la vida día a día, por eso hago mucho hincapié en mis redes sociales sobre los cuidados que tenemos que tener. Yo en particular aún más porque convivo con un nene que es inmunodeprimido, casi que no tiene defensas, entonces hay que estar más atento a todo”, explicó.

Una de las alternativas que encontraron los futbolistas alrededor del mundo es la de sumarse a desafíos en las redes. Crivelli se prendió y lo enlazó a su proyecto personal, una escuela de arqueros que abrió hace un tiempo y en la que deposita todas sus expectativas. “Tratamos de hacer ejercicios o retos para que los chicos se mantengan entretenidos y de paso entrenen. También es para los que nos siguen sin ser arqueros. La idea es ir expandiendo la propuesta de la escuela para que cuando nos toque volver sigamos con el crecimiento que veníamos teniendo. Es un proyecto que me entusiasma mucho”, relató el uno Celeste que

Por último aunque no por eso menos importante, Superman hizo referencia a lo futbolístico y al momento en que les cayó la suspensión del fútbol: “No veníamos en el mejor momentos pero estábamos ahí, dando pelea para seguir prendido a los de arriba. Y cuando no ganas es importante no despegarse de esos puestos. Falta mucho y estamos con mucha ilusión de que podamos llegar con chances de pelear al final del torneo”.