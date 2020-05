Piensan que "no tienen la capacidad suficiente" y que su formación es "difícil de comprobar". Agregan, además, que no conocen la infraestructura del sistema de salud nacional.

Se generó mucho debate en torno a la llegada de médicos extranjeros al país, sobre todo desde Cuba, para reforzar la atención frente al pico de contagios de Coronavirus que se espera en Buenos Aires. Quienes están en contra destacan que los profesionales del exterior "no tienen la capacidad suficiente" y que su formación "es difícil de comprobar".

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), como el que transcurre en la actualidad, establece que puede llegar a darse, de forma excepcional y temporaria, la contratación y el ejercicio de profesionales y técnicos de salud titulados en el extranjero. Dicho título puede no estar revalidado o habilitado en la República Argentina.

José Fornaro es un lomense que ejerce como médico hace 44 años, fue jefe de terapia intensiva y jefe de emergencias del Hospital General Lucio Meléndez de Adrogué durante más de tres décadas. Actualmente, sigue trabajando en la medicina y se refirió a la posibilidad de la llegada de médicos del exterior, sobre todo de Cuba : “Creo que no hace falta, no tienen la idoneidad y la capacidad que sí poseen los profesionales argentinos. Para mí, hay un tinte político en el medio y mi humilde opinión es que no deben mezclarse los caminos”. Rápidamente, añadió que se debería investigar con mayor profundidad quiénes son los responsables de la pandemia y tomar severas medidas con China.

Por su parte, Martín Ruiz, médico en el Hospital Gandulfo hace 36 años y especialista en pediatría y neumología, habló sobre el Internado Anual Rotatorio que deben atravesar quienes se reciben de las universidades en el país, e indicó que, para él, este formalismo debe suspenderse y darles directamente la posibilidad a los chicos de ejercer la medicina en estos momentos tan apremiantes. Destacó que prefiere "médicos preparados", de los que sí se sabe su formación y que serían una gran mano de obra. “En estos momentos hay que ser prácticos, a los de afuera no se los debe dejar ingresar sin saber cuáles son sus estudios y su noción acerca de nuestra infraestructura”, acotó Ruiz.

“No tiene nada que ver con un apoyo sanitario. No van a ser una ayuda, van a ser un costo y muchos hasta incluso no son médicos”, dijo Julio Bai, reconocido gastroenterólogo y director de la Escuela de Graduados de la Sociedad Argentina de Gastroenterología (SAGE). El lomense tuvo la posibilidad de conocer personalmente la medicina cubana y aseguró que, al menos en su especialidad, no hay nadie con la mínima relevancia que supere a los médicos argentinos: “Ya hubo problemas en Brasil y Bolivia, con denuncias de por medio”.

EL LADO POSITIVO. En Lomas ya sumaron profesionales extranjeros para mejorar la capacidad de atención. Médicos, cirujanos y enfermeros forman parte del grupo de especialistas que están a disposición para reforzar la Unidad de Pronta Atención de Fiorito. El propósito es atender las contingencias y necesidades de los vecinos en el marco de la pandemia.

“Cuantos más profesionales tengamos, la amenaza pasa a ser menos riesgosa, porque se aumenta la capacidad de respuesta y baja la vulnerabilidad de la población", dijo Mariano Ortega Soler, secretario de Salud de Lomas.