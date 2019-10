El fallecimiento se produjo este domingo por la mañana en el Hospital Florencio Díaz, donde fue trasladada la víctima e investigan el motivo del deceso.

Un joven de 20 años murió mientras participaba de una fiesta electrónica ilegal llevada a cabo en la zona sudeste de la ciudad de Córdoba, donde presuntamente había consumido "éxtasis".

La muerte del muchacho, identificado como Samir Andrés Velázquez, se produjo este domingo por la mañana en el Hospital Florencio Díaz, al que fue trasladado desde el predio en el que se organizó la fiesta y donde murió pocas horas más tarde.

La fiesta se había organizado en el camino 60 cuadras, en la zona sudeste de la capital provincial.

Los investigadores del caso esperaban los resultados de la autopsia que se le realizó al cuerpo del joven para determinar los factores de la falla sistémica que derivó en el deceso.

Darío, el padre del joven fallecido, reconoció, en declaraciones a la radio Cadena 3, que su hijo consumía droga, mientras pidió más controles de parte de las autoridades.

"Queremos que esto no quede en la nada, queremos llegar al fondo de esto. Sabía que él consumía, teníamos una relación muy cercana. No era un chico que estaba todos los días consumiendo, pero estas fiestas electrónicas no duran hasta las 5 de la mañana, sino hasta las 4 de la tarde del otro día", expresó el hombre.