Consultá tu horóscopo para este martes 14 de julio

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL) Arianos buena jornada en la que podrían llegar a visualizar la solución de inconvenientes de larga data. Día para celebrar en familia los logros y la demostración de lo cuánto sirve no claudicar. Importante llamado por parte de personas del entorno laboral.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO) No es el día ideal para empezar con nervios. Si bien no es esa una condición favorable nunca, hoy jugaría muchísimo a empeorar los problemas. Focalicen y busquen las soluciones que quizás no sean inmediatas. Eleven los corazones.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO) Quizás sientan que están algo débiles o sin fuerzas. Alimenten el cuerpo y el alma con buenas cosas. Hay veces que hasta es natural bajar las energías, no se asusten, todo puede esperar. Las exageraciones no debieran ser parte agregada en los problemas.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO) Cancerianos tienen un día con toma de decisiones internas que los orienta hacia dónde quieren ir en el plano de las actividades. Hagan sus planes confiando en sus talentos y sin temores agregados. Hagan de este día una jornada inolvidable en el amor.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO) Leoninos tomen a las obligaciones de una manera más fácil de interpretar. Los excesos de energía puestos en una sola cosa lastima y obnubila el resto de las cosas que vivimos y que tienen el mismo peso. Los afectos son la mejor parte.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Virginianos preparen bien sus documentaciones y tengan organizados los trámites que deben realizar. Día muy apto. Despreocúpense respecto a situaciones inconclusas que los tienen en ascuas en el plano de las actividades. Hoy, noticias favorables.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Librianos en un martes potente en el que sentirán energías suficientes como para poner punto final a situaciones que los alteran y preocupan en demasía. Dense el tiempo suficiente para organizarse en el plano financiero, saquen cuentas.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE) No sientan que la profesión que tienen o la habilidad que tienen están fuera de posibilidades reales. Detengan esos pensamientos derrotistas y pongan esa energía restauradora natural en ustedes escorpianos. Llamados de amigos que los calman.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE) Las charlas tienen que darse aún siendo a la distancia con esas personas que los atraen. Los vínculos afectivos pueden darse más allá de la distancia física, no es un mal comienzo o continuidad. Día con prioridad afectiva aunque pueden llegar noticias financieras.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Martes para trámites y resolución de asuntos pendientes con buena aspectación. Posible acercamiento con personas con las que pareciera haber quedado algo pendiente en el plano de los afectos. Hoy día de entusiasmo suficiente para logros.

ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO) Acuarianos expectativas varias en el plano de las actividades. Hay asuntos o propuestas a tener en cuenta que podrían traer nuevos rumbos. El amor algo áspero, las dudas respecto al otro a veces son infundadas. Relajen y confíen.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Piscianos día particular en el que sienten cierta negatividad respecto a las cosas que no se dan. Paciencia y esperanza son las claves ante las vicisitudes de la vida. Los planteos en el plano familiar debieran tener un tono conciliador. Conéctense con su interior.