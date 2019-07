Sergio Denis se accidentó el 11 de marzo durante una actuación en Tucumán y desde entonces se encuentra internado. "No hay nada nuevo, continúa sin despertar. Está perfecto físicamente, pero no reacciona. Está igual que hace cuatro meses. Estamos esperando, no hay nada que hacer", dijo Carlos Hoffman, hermano de cantante al Diario de Cuyo.

El 13 de abril Sergio Denis fue trasladado hasta el centro de rehabilitación ALCA, donde permanece hasta la fecha.