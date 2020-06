El músico de Lomas compone desde hace dos décadas para otros artistas, como “Agüita”, de Ráfaga, y actualmente lidera el Lancuyen, un grupo de folklore que está por sacar su segundo disco.

Claudio González desde hace un par de décadas es un hacedor de hits, que fueron interpretados por otros artistas, y actualmente capitanea Lancuyen, un grupo de folklore con un importante recorrido.

“Hace 20 años me convertí en autor y compositor y comencé a incursionar en la música. Empecé componiendo para Ráfaga, con los chicos del grupo me vinculé en la juventud porque somos del mismo barrio. Ellos me dieron la posibilidad de componer varias canciones, como ‘Agüita’, que fue un tema muy exitoso para ellos y para mí”, le comenta este músico lomense a La Unión.

Ese hitazo que el grupo de la movida tropical grabó a inicios de los ’90 le abrió un tendal de puertas. De esta forma, algunas de las canciones de Claudio fueron grabadas por Antonio Ríos, Marcela Baños, Brian Lanzellotta, Verónica Ávila y otros artistas del género.

También comenzó a componer canciones de corte folklórico para grupos del norte argentino y también escribió temas para chicos. Al margen de su capacidad como un prolífico autor y compositor, también se largó a la aventura de sus propios proyectos.

“Comencé tocando el bombo en grupos folklóricos y luego pasé a cantar. También recorrí distintos géneros en eventos privados y desde hace 5 años decidí focalizarme en el folklore, un género en el que no había incursionado”, recuerda.

En este plan folklórico, se puso al frente de Fuego Sagrado y actualmente de Lancuyen, con otros músicos. “El año grabamos un disco que se llama ‘Fuego Sagrado’, en homenaje al otro proyecto, y que está disponible en las plataformas digitales”, apunta.

Este año están terminando su segundo disco, “Origen”, que será lanzado cuando las condiciones de la pandemia lo permitan.

El grupo participó en festivales y recorrió diversos escenarios, como en El Refugio de Banfield, tuvo actuaciones en la Televisión Pública, a la espera de un retorno a la actividad. “Seguimos componiendo y grabando, queremos cosechar lo que hemos sembrado hasta a acá”, cierra.