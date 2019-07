En “Ocurrió hace mucho tiempo…”, la autora tomó una historia de cada provincia y de la Ciudad, las menos conocidas y las más representativas.

Cecilia Claudia Santoro publicó el libro el “Ocurrió hace mucho tiempo… Leyendas de nuestra patria”, donde hace un recorrido con estas historias por todos los rincones de Argentina.

“Para el libro yo tomé a todas las provincias y la Ciudad de Buenos Aires y elegí una leyenda de cada una. La que me parecía más relevante y le adosé un texto informativo a cada una”, le cuenta la autora banfileña a La Unión.

Por ejemplo, está en la publicación la leyenda de las Cataratas del Iguazú y de la Garganta del Diablo por Misiones, la de la Virgen de Luján por Buenos Aires y la de El Irupé por Entre Ríos, por ejemplo.

También aparecen la leyenda de El Algodón de Formosa y la del Cerro de los Siete Colores de Jujuy, hasta completar una historia por cada provincia argentina y de la Ciudad de Buenos Aires, totalizando 24 leyendas. “Para el libro trabajé viajando y preguntando. Además, me mandaron mucha información de las Casas de Provincia y también fui tomando material de otros libros de leyendas, y después lo fui armando con mis palabras. Siempre buscando las leyendas más representativas y la que no fueran tan vulgares, las que no sean tan conocidas”, comenta Cecilia.

La autora apeló a una escritura sencilla y directa apuntando a los lectores más chicos, aunque el libro también obtuvo una gran aceptación en las personas mayores.

“Ocurrió hace mucho tiempo… Leyendas de nuestra patria” es el primer libro publicado por Cecilia bajo su firma, pero no su debut en un mundo editorial.

Anteriormente, participó de emprendimientos editoriales colectivos, como en publicaciones sobre Carlos Gardel y Alfonsina Storni, y también escribió “La Sociedad tras las rejas”, un trabajo sobre el Sistema Carcelario, en base lo investigado al Penal de Mujeres de Ezeiza, que aún no fue editado.

Además, tuvo una larga presencia en el aula como docente de Primaria y Secundaria y también es Bibliotecaria Profesional, completando en su vida una sólida formación académica.

“Estuve 30 años con alumnos y me guié por sus gustos, me puse en la piel de ellos”, apunta sobre otros de los ejes de la elección de las leyendas.

La próxima aventura de esta escritora de Banfield será una nueva recopilación, otra vez de cada provincia, y tomará a los mitos relacionadas con el género fantástico, con su correspondiente texto informativo.

UN LIBRO DE INTERÉS MUNICIPAL. “Ocurrió hace mucho tiempo… Leyendas de nuestra patria” fue declarada de “Interés Municipal” por el Concejo Deliberante de Lomas de Zamora. “El libro está diseñado para que sea leído por niños y jóvenes, pero, también, por todos aquellos que nunca perdieron la capacidad de asombro, que pueden creer y comprometerse”, dice parte del texto del proyecto de ordenanza. Con esta resolución se premió la trayectoria de Santoro, oriunda y actual vecina de Banfield.