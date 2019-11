El delantero lamentó la racha negativa por la que atraviesa el Tricolor, pero admitió que están seguros de lo que pretenden y que la racha pronto cambiará.

Dos triunfos en 11 fechas, seis derrotas. La campaña de Brown de Adrogué no está a la altura de las gestas de las últimas temporadas. Se conformó un plantel nuevo, pero el equipo nunca dio seguridad y el descenso marca signos de preocupación.

“Más allá del bajón futbolistico quedó demostrado que no nos habían inquietado en todo el partido. No tuvimos tantas situaciones claras en el primer tiempo, pero sí en el segundo. Estamos con esa racha de que no podemos salir. Trabajamos, le metemos ganas, pero no se puede”, le dijo a La Unión el delantero Mauricio Carrasco.

De local, el Tricolor no ganó sobre seis presentaciones. Y si hay algo que marca a los equipos que pelean arriba, es su efectividad como local. “Hay que seguir trabajando, el grupo está fuerte, somos bastantes los grandes que sabemos de estas cosas, hay que seguir apoyando, entrenando, poniendo todo de cada uno de nosotros porque en algún momento esto se va a revertir”, confió el ex Estudiantes de La Plata y Patronato de Paraná, entre otros.

La mayoría de los jugadores remarcan que los rivales no son más que Brown, pero los tres puntos generalmente se los llevan los otros. “Eso nos da mucha más bronca porque se ve de afuera. Lo ve el hincha. Con poco, con mucho, siempre tratamos de tener más oportunidades, pero nos llegan, nos convierten y esa es la mala suerte que este equipo está teniendo”, admitió Carrasco.

Al cierre del primer tiempo con Chacarita, Luciano Nieto tuvo la chance de penal, pero su remate fue tapado por Emanuel Trípodi en gran reacción. “Nos duele, pero más allá de todo estamos fuertes, sabemos que es lo que queremos, por lo que vamos y ojalá en algún momento podamos revertirlo. Tranquilos en parte porque venimos peleando por esto desde hace rato”, afirmó.

Además, Brown sufrió cinco penales, cuatro en las últimas cuatro fechas: Villa Dálmine, Sarmiento de Junín, Deportivo Riestra y Chacarita. El otro fue San Martín de Tucumán. “Se habla en la semana sobre este tipo de cosas, no sé cómo tomarlo. A veces son casualidades”, reflexionó.

Por último, y consultado por sí miran la tabla, admitió: “Se mira, pero sabemos y somos conscientes de que vamos a salir. Estos cuatro partidos que quedan hay que sumar como sea”. Brown y All Boys suman nueve puntos y Almagro (un partido menos) ocho en la Zona B del Torneo de Primera Nacional. Lejos del puntero San Martín de Tucumán con 24.

Lo que queda hasta el final: el domingo a las 15.30 Gimnasia y Esgrima de Mendoza en el Arandilla; el martes 12 visitará a Tigre desde las 21.10. Luego vendrán Defensores de Belgrano, de local y cierra en el Centenario frente a Quilmes.