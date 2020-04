En un hecho histórico, uno de los torneos de tenis más prestigiosos del mundo fue suspendido a causa del Coronavirus. Recién se volverá a jugar en 2021.

El Coronavirus no pasará como una enfermedad más en la historia del mundo. En el deporte, un hecho que solo había tenido lugar en épocas de guerra volverá a repetirse: se suspendió Wimbledon.

Uno de los cuatro torneos más prestigiosos del mundo del tenis fue cancelado por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. Será el undécimo año sin competición desde 1877, el primero en la Era Abierta. Las diez ediciones anteriores siempre fueron canceladas por las Guerras Mundiales.

En un comunicado en sus redes sociales, los organizadores del torneo explicaron: “Lamentamos informarles que la Junta Principal del All England Club (AELTC) y el Comité de Gestión de The Championships han decidido hoy que The Championships 2020 se cancele debido a problemas de salud pública relacionados con la epidemia de Coronavirus. El 134º Campeonato se organizará del 28 de junio al 11 de julio de 2021”.

Y continúa: “Lo más importante en nuestra mente ha sido la salud y la seguridad de todos los que se unen para hacer que Wimbledon suceda: el público en el Reino Unido y los visitantes de todo el mundo, nuestros jugadores, invitados, miembros, personal, voluntarios, socios, contratistas y residentes locales, así como nuestra responsabilidad más amplia ante los esfuerzos de la sociedad para abordar este desafío global a nuestra forma de vida”.

Por último, señalaron: “Desde la aparición del brote de Coronavirus (COVID-19) en enero, hemos seguido la orientación del gobierno del Reino Unido y las autoridades de salud pública en relación con nuestras operaciones durante todo el año, junto con el desarrollo de una comprensión de la probable trayectoria del brote en el Reino Unido. Esto ha permitido el análisis del impacto de las restricciones del Gobierno sobre el comienzo habitual en abril de los importantes preparativos necesarios para organizar los Campeonatos, ya sea en la fecha original del 29 de junio o en una fecha posterior en el verano de 2020”.