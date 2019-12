Cinthia Fernández se animó a un cambio de look, con el cabello mucho más corto de lo habitual.

“Quiero que me digan qué les parece este tremendo cambio de look. A mí me encantó, a udsss? Los escucho”, escribió en las redes sociales, junto a dos fotos con su peluquero.

La mayoría de sus seguidores aprobó su nuevo estilo capilar con una melena por los hombros, ¿les gusta?