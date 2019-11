Agustina Cherri será parte del elenco de “Separadas”, la nueva ficción de Pol-ka que llegará en breve a la pantalla de El Trece.

Para este nuevo papel, la actriz se realizó un cambio de look capilar, con una onda muy distinta a la habitual.

“La genia de @bebesandersok me puso extensiones, me cambio el color y me cortó el pelo para interpretar a Romina, mi nuevo personaje en SEPARADAS, el nuevo proyecto de @polkaprod Que tul?”, escribió la ex Chiquititas ​junto a una foto con su renovada melena.