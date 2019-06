El hombre era intensamente buscado por la Policía luego de que se conocieran las imágenes de las cámaras de seguridad y declaraciones de varios testigos del hecho.

Un automovilista era intensamente buscado por la Policía luego de que el jueves pasado atropellara e hiriera gravemente a un joven de 20 años en pleno centro de Moreno, en donde arrastró a la víctima unos 50 metros en el capó de su vehículo.

El muchacho atropellado, identificado como Cristian Prieto, permanece internado en terapia intensiva desde la mañana en que fue embestido por un Renault Logan que circulaba a gran velocidad mientras cruzaba la calle Mitre, la principal arteria de Moreno.

El auto de color gris atropelló al joven en el momento en el que se dirigía a su trabajo y lo llevó unos 50 metros en el capó, para luego dejarlo caer y escapar del lugar.

El hecho, ocurrido alrededor de las 6:30, habría sido observado por varios peatones y fue registrado por cámaras de seguridad de la zona.

En ese sentido, en las últimas horas, se difundió un video en el que se puede ver el momento en el que el Logan escapa a toda velocidad, luego de la tragedia.

La madre del joven, llamada Lorena, contó que recibió un llamado anónimo en el que le indicaron que el automovilista se presentó en un taller para cambiar la luneta: "Me llamó desde un número privado. Me dijo que no podía dar su nombre porque tenía que cuidar su trabajo y que solamente me podía dar la información de que el supuesto implicado `cambió la luneta´".

Además, la mujer señaló que su informante anónimo le señaló que el implicado "sabía" que había atropellado a alguien y no podía precisar si había sobrevivido, así como también le contó que el automovilista pagó un sobreprecio por el arreglo.