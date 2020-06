Evelyn Hernández es profesora en el Club Los Halcones de El Jagüel. Consciente de que sus alumnos suelen bajonearse, a través de las clases de Zoom logró modificar sus rutinas al incluir materiales y escenografías variadas para que conserven el espíritu de aprender.

El Coronavirus puso en jaque a todos los profesores de las distintas disciplinas deportivas de los clubes de barrio. No fue fácil seguir el hilo conductor con sus alumnos, especialmente con los de temprana edad. Los chicos están acostumbrados a ir al club, desarrollar sus rutinas y jugar con sus compañeros de grupo. El Zoom es una herramienta fundamental hoy en día, acortando distancias, pero también genera sus complicaciones.

Evelyn Hernández es profesora de Patín del Club Los Halcones de El Jagüel y comentó cómo tuvo que ir descubriendo nuevas facetas para que del otro lado de la pantalla no pierdan el entusiasmo. "La idea es encontrar la vuelta para que se enganchen. Estamos encerrados y buscamos la forma de hacer amena la rutina. Hoy nos vestimos de negro, mañana de otro color. También nos pintamos o disfrazamos", explicó en charla con La Unión.

Para todos los deportistas el tema del espacio físico para desarrollarse es importante. Algunos tienen mejores condiciones que otros, más metros cuadrados, patios o lugares al aire libre. "Se complica trabajar con patines en las casas. Entonces trato de darles una parte física. El sábado pasado hicimos danzas clásicas con zapatillas, como para ofrecerles otro punto de vista. Otras veces hemos trabajado hasta con un solo patín", dijo Evelyn.

La profe tiene alumnos cuyas edades oscilan entre los cuatro y 28 años en diferentes grupos de trabajo. Y no todos manejan la misma ansiedad en medio de la cuarentena: "Hay muchos que están como pinchados, bajoneados, me llaman las madres porque no se quieren pintar o ponerse el traje. Entonces incluimos juegos para que sea más didáctico".

Los de nivel Inicial trabajan vía Zoom cada siete días espacio de una hora y cuarto aproximadamente. El Intermedio una hora y media y el Avanzado dos, en estos últimos casos dos rutinas semanales. Cada grupo tiene sus trabajos específicos.

Una semana antes de que se decrete la cuarentena, participaron del Metropolitana B en Florencio Varela. El sábado posterior al aislamiento tenían previsto presentarse en el Torneo Clasificatorio para el Nacional a desarrollarse en Misiones. Todo quedó cancelado.

El grupo de Patín Artístico de Los Halcones está afiliado a la Asociación de Patinadores Metropolitanos. ¿Cómo es la relación por estos días con todos los clubes? "Hay un diálogo constante una vez por semana de los profesores con los dirigentes y jueces referidos a todo lo que es patín y por parte de la Confederación Argentina de Patín con videos y conferencias relacionadas al deporte", explicó Hernández.

Además, Evelyn comentó: "Los profesores de todo el país tenemos un grupo de WhatsApp para manejarnos. En algunas provincias ya han podido retomar las actividades de a poco, entonces nos mandan los protocolos para que podamos analizar en los clubes. Esperemos que en el corto tiempo puedan ser útiles y estemos otra vez con las clases normales".