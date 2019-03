El mediocampista de Temperley, autor de un golazo en Bahía Blanca ante Olimpo, festejó la vuelta a la victoria tras tres fechas y que el equipo se acomodó de cara al Reducido.

Roberto Brum no se anduvo con chiquitas y clavó un golazo en la victoria de Temperley por 2-0 ante Olimpo, en Bahía Blanca, que le permitió al Celeste escalar posiciones clave.

“Sacando el gol, que fue lindo, estoy contento por el equipo porque se volvió a sumar de a tres y seguimos con la ilusión de meternos arriba. Con la situación complicada que tiene Olimpo no tenían nada que perder por eso se nos vinieron mucho al ataque”, dijo el volante a Identidad Gasolera.

En un domingo donde Lionel Messi (Barcelona) y Emanuel Reynoso (Boca) se destacaron por sus golazos, el uruguayo no fue la excepción. Doble enganche y definición exquisita por sobre el arquero. “En la última jugada lo vi a Leandro muy sólo y fui a darle un poco de auxilio, a buscar una pared. Pude controlar y me di cuenta que tenía espacio para poder rematar, pensé patear de primera, enganche de nuevo y no quedo otra que abrir el pie y la pelota salió un poquito pinchada. El resto no me acuerdo que hicieron mis piernas, ja!”

Roberto Brum es uno de los jugadores que está al límite de amonestaciones y debe cuidarse, al igual que tres de los cuatro defensores: Nicolás Demartini, Cristian Paz y Sebastián Prieto.

Tras dos empates y una derrota, el Gasolero volvió al triunfo y acaricia el Reducido. Temperley recibirá a Atlético de Rafaela. Y después jugará el clásico con Los Andes en Lomas de Zamora. Pro hay algo que tiene un poco preocupado a Roberto Brum, ya que es uno de los jugadores que está al límite de amonestaciones y debe cuidarse, al igual que tres de los cuatro defensores: Nicolás Demartini, Cristian Paz y Sebastián Prieto.

“Desde el año pasado tengo en la cabeza las cuatro anotaciones que tengo. Hay veces que uno no piensa, pero creo que en el partido con Rafaela voy a tener que pensar con un poco más de experiencia, tratar de no discutir o enojarme para poder estar con Los Andes. Primero está el equipo, la situación del juego y si en algún momento es necesario que me la saquen por cortar una jugada lo voy a tener que hacer”.