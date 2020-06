El Tricolor ya le comunicó a tres futbolistas que no les renovarán el contrato para el próximo semestre y se convirtió así en el primer club de la región en tomar estas determinaciones.

Mientras sigue sin resolverse qué pasará con el fútbol en el segundo semestre del año, Brown de Adrogué empezó a moverse con miras al futuro inmediato y ya le comunicó a tres futbolistas que no formarán parte del plantel después del 1 de julio. Y ellos son: el volante Brian Gómez, el defensor Leandro Sapetti y el delantero Cristian Amarilla.

Los tres futbolistas ya recibieron la notificación de parte de la dirigencia de que se no les iba a renovar los préstamos y se desvincularán de la institución en las próximas semanas. Diario La Unión se comunicó con el entrenador Pablo Vico, quien confirmó la noticia. “Fue una decisión que tomó la dirigencia por todo lo que está pasando por la pandemia del Coronavirus”, comentó el experimentado entrenador.

Sapetti, que llegó al club a principio de temporada por la lesión de Alberto Stegman, fue el que más partidos que jugó como titular durante lo que fue la zona regular de la Primera Nacional, ya que el delantero Amarilla y el volante Gómez, que arribaron en el mercado de pases de verano, tuvieron escasa participación en el primer equipo. El exdelantero de Deportivo Español nunca fue titular y Gómez, que regresó al club luego de su paso por el fútbol de Portugal, inició de titular pero perdió su lugar con el correr de los partidos.

“El cuerpo técnico me seguía teniendo en consideración, pero la dirigencia dijo que no podía pagar mi salario porque no le está ingresando el dinero que le ingresaba anteriormente”, señaló Amarilla, uno de los jugadores a los que le informaron que no seguirán en el club, en diálogo con Solo Ascenso.

“Tuve problemas al principio con el tema de mi pase, que me llegó para la cuarta fecha y después se jugaron dos o tres fechas más. De parte de la dirigencia mucho no me podían decir para continuar. Mi salida era lo más esperado”, indicó.

De esta manera, el Tricolor fue el primer equipo de la región en tomar estas decisión en medio de la preocupación que genera en los futbolistas no saber qué pasará de sus futuros después del 30 de junio, donde se vencen la mayoría de los contratos, dentro de un contexto de incertidumbre para los clubes, debido a que no sabe si competirán o no en la última parte del año.

Ahora, y luego de comunicarle a estos futbolistas que no serán tenidos en cuenta a partir de julio, la dirigencia del Tricolor avanzará las conversiones con los demás futbolistas para resolver el tema de los contratos. Por lo pronto, los únicos futbolistas que seguirán con vínculos vigentes son Stegman y Santiago Echeverría.