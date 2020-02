En Brasil hay 16 personas sospechosas de ser portadoras del coronavirus , mientras que otras 10 fueron descartadas por las autoridades sanitarias, según informó el Ministerio de Salud.

San Pablo, el estado más poblado de Brasil, concentra la mitad de los casos, seguido de Río Grande do Sul (4), Santa Catarina (2), Paraná (1) y Ceará (1). No obstante, la cartera sanitaria aseguró que, hasta el momento, no hay confirmación de que alguna persona porte el virus en Brasil.

Todos los casos sospechosos están dentro de los parámetros establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como caso sospechoso, es decir que presentaron fiebre y por lo menos una señal o síntoma respiratorio, como tos o dificultad para respirar.

Además, la mayoría de esas personas han viajado a China o al área de transmisión local en los últimos 14 días.

Brasil continúa en estado de "peligro inminente" y la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) recomendó que los servicios de salud adopten protocolos de prevención antes, durante y después de la llegada de los pacientes.