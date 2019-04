Lula da Silva criticó a Jair Bolsonaro e insistió con su inocencia. “Brasil no lo merece y, sobre todo, su pueblo no se lo merece”, dijo sobre el gobierno.

En el marco de una entrevista con un diario de San Pablo, el ex presidente de Brasil Lula da Silva habló desde la cárcel y se mostró preocupado por la actualidad del país.

Para Lula hay una gran debilidad en el partido gobernante y señaló que si Bolsonaro no logra fortalecerlo «no perdurará en el tiempo».

En este sentido, pidió autocrítica. “Puede que haya habido corrupción, pero que se demuestre con pruebas. Si hubo corrupción, que se investigue, se acuse, se pruebe y se condene. Nosotros creamos los mecanismos para investigar la corrupción, no fue ningún adversario. La élite brasileña debería hacer autocrítica. ¿Cómo ganaron tanto en los tiempos de Lula cuando los pobres vivían tan bien? Hagamos autocrítica sobre lo que pasó en 2018. No puede ser que este país esté gobernado por una pandilla de locos. Brasil no lo merece y, sobre todo, su pueblo no se lo merece”, señaló.

Además, a horas de darse a conocer la reducción de su pena (de 12 a 8 años), el ex presidente señaló: «El problema no es reducir la pena, la pena tiene que ser cero». En ese contexto, después de reiterar que “no tuvo derecho a un juicio justo», agregó: “De la misma forma que fui juzgado políticamente voy a ser liberado políticamente por la resistencia del pueblo”.

Y por último, dio un panorama negativo sobre el futuro del país. “No puedo imaginar los sueños que tuve para este país, cuando descubrimos el petróleo. Tengo orgullo y soñé alto, porque fui un presidente muy respetado. Aquí en Latinoamérica, Brasil era la referencia. Soñaba con crear un bloque en Latinoamérica para que tuviéramos fuerza para negociar con la Unión Europea, con Estados Unidos, con China. Individualmente, somos débiles. Fui el único presidente que participó en todas las reuniones del G-8. Todo eso se ha venido abajo. Ahora el alcalde de Nueva York no quiere organizar una cena para el presidente de Brasil. ¿A qué punto hemos llegado? ¡Qué vergüenza!”, concluyó.