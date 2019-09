Antes de fallecer, sus padres adoptivos le dieron datos. La madre la habría vendido. Se contactó con la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo de Mar del Plata, con la Asociación Raíz Natal y apela a la ayuda de la comunidad.

Una vecina de Brandsen, Yamila Marianela Gonzalez Piguillem, nació el 28 de febrero de 1985 en la ciudad de Brandsen, y busca a sus padres biológicos. A sus 16 años, su familia adoptiva le informó esos datos y desde entonces (hoy ya con 34 años) emprende una intensa búsqueda de sus progenitores.

"Mi fecha de nacimiento en la partida es el 13/2/85, ciudad de Mar del Plata, donde vivo actualmente. Antes de que mis padres del corazón fallezcan, tras varios años de insistir, logré saber que nací el 28/02/1985 en la ciudad de coronel Bransen, y que cuando mi madre biológica me tuvo tenía 16 años. Según me dijeron quienes me criaron, fue una venta", contó.

"El contacto entre mi madre del corazón y la biológica se llevó a cabo en una casa de Mar del Plata, en calle Chaco y Rawson".

"Ya consulté en la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo de Mar del Plata, pero no pueden ayudarme ya que no corresponde por la fecha del año de mi nacimiento. También, envié mensajes a una Asociación Raiz Natal pero aún no tengo respuesta".

"Desde ya agradezco el compartir la publicación y si alguien tiene algún dato más le agradecería contactarse conmigo", finalizó.

Su Facebook: https://www.facebook.com/yamilam.gonzalez