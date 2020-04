“No tiene nada de raro”, afirmó el multimillonario que vive en Brasil junto a su esposa brasileña que tiene 45 años menos.

El inglés Bernie Ecclestone, ex presidente de la Formula One Management, será padre por cuarta vez a los 89 años junto a su esposa, la brasileña Fabiana Flosi, de 44.

El diario Blick anunció que el cuarto hijo del magnate nacerá el próximo verano (europeo) y que Ecclestone está casado con Flosi desde 2012.

El inglés, que se encuentra pasando la cuarentena en Brasil, en donde se prevé que nacerá el niño en julio, dijo: “Como todos los padres, solo tenemos un deseo: que el niño nazca sano. Y ojalá nunca exprese la intención de hacer algo con la Fórmula”.

Ecclestone, que corrió dos grandes premios de F1 en 1958 con su equipo, es abuelo de cinco nietos y tiene otros tres hijos: Deborah de 65 años (con su primera mujer Ivy Bamford), Tamara de 35 años y Petra de 31 años (con su segunda mujer Slavica Radic).

En octubre de 2020, poco después de haber recibido al pequeño, Ecclestone cumplirá los 90 años. “No tiene nada de raro. Hace un tiempo que no trabajo y... ¡he tenido mucho tiempo para practicar! Mi mujer está emocionada. No sé a qué viene tanto escándalo. Estoy contento por mi mujer, lleva esperando esto bastantes años. Estoy contento de que vaya a tener a alguien cuando yo me marche. Es divertido, no veo ningún drama. Tengo nietos y tengo ganas de tener otro bebé”, explicó Ecclestone en el 'Daily Mail’.

El ex dirigente, que vive junto a Fabiana en San Pablo en donde posee una granja que cultiva y en donde también tiene una plantación de café en esa misma finca, acumula una fortuna de alrededor de 2.750 millones de dólares, según la publicación especializada Forbes.