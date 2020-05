El santafecino se sometió al IG Live del club. Habló de su debut, los consejos de Lautaro Acosta, a quién reemplazó, y su idolatría por Maxi Velázquez, el hombre récord de Lanús.

Alexandro Bernabei tuvo un debut soñado en Lanús. De esos que se guardarán para toda su vida. Ya el hecho de hacer su estreno con la camiseta Granate significó mucho para el oriundo de Iriondo, Santa Fe. El 19 de octubre de 2019 le tocó reemplazar a Lautaro Acosta frente a Talleres de Córdoba en el estadio Mario Kempes. Y además de llevarse un 4-2 a casa, se dio el lujo de anotar un gol, a los seis minutos, el del 2-0 parcial.

"Se acercó y me aconsejó un montón. Me dio algunos tips que él por su experiencia puede brindarme. Tomo todos esos consejos que te dejan mucha enseñanza", recordó sobre las palabras del Laucha, que le dejaba su lugar al desgarrarse en la fecha pasada con Central.

"Fue una sensación inexplicable. Se juntaron un montón de cosas, sensaciones, alegrías y fue un momento soñado. Algo muy lindo que va a quedar dentro de mi corazón. Hasta último momento no sabía si iba a jugar o no, así que estaba muy nervioso. Era mi primera concentración sin esperarla. No podía dormir la verdad, fueron unos días de mucha ansiedad y esperando que Luis dé el equipo. Cuando llegó el momento y me nombró como titular, se me caían las lágrimas de felicidad. Fue algo hermoso. Después llegar a la cancha, vivir la experiencia de la entrada en calor y encima con un gol en el triunfo. No podía pedir nada más", explicó el juvenil de 19 años sobre todo lo que vivió previo a su estreno.

Alexandro no se marea. Quiere que todo fluya de a poco, porque el apuro suele ser traicionero para cumplir expectativas: "Sueño muchas cosas. Quiero cumplir objetivos cortos para llegar al que más anhelo que es si Dios quiere algún día jugar en Europa".

Si bien su irrupción en Primera se dio como delantero, luego fue utilizado por Luis Zubeldía como lateral izquierdo, puesto que trabajó en Inferiores. "Lo tengo como referente a Maxi Velázquez (el jugador con más partidos en la historia del club y ganador de cinco títulos) y a Marcelo (el brasileño) que la rompe en el Real Madrid", soltó sobre sus gustos.

La polifuncionalidad le va bien. Por izquierda aporta marca por el lateral y velocidad cuando cumple la función de atacar. "Donde me necesiten, pero de lateral siento que me está yendo muy bien y estoy aprovechando muy bien los espacios y las oportunidades que Luis (Zubeldía) me fue dando. Me gusta de extremo por izquierda, como lo venía haciendo en algunos partidos. Me sentía muy cómodo", añadió sobre las posiciones en la cancha.