El Taladro superó por 1-0 a Colón y sumó su octavo partidos sin conocer la derrota. Con victoria, se aleja en la tabla de los promedios y empieza a respirar más tranquilo.

Banfield le ganó por 1-0 a Colón de visitante en un encuentro clave para los promedios y sumó tres puntos valiosos para alejarse de la zona roja del descenso.

En un partido sin grandes emociones, el Taladro aprovechó su momento, no perdonó cuando tuvo su oportunidad y agrandó su racha positiva, que ya llega a los ocho cotejos sin conocer la derrota, producto de cuatro victorias y cuatro empates. Y así, a fuerza de buenos resultados, gana en tranquilidad.

Esta vez, en medio de un trámite parejo y con escasas emociones, Banfield siempre fue un poco más claro. A tal punto que, en el primer tiempo, la más nítida llegó con una buena jugada individual del colombiano Lenis por la derecha, en la que se deshizo de su marcador Delgado y sacó un violento remate que se estrelló en el travesaño.

El local, por su parte, insinuó algo en el inicio del primer tiempo y parecía que iba a manejar los hilos del encuentro, pero sólo duró un par de minutos y luego, sin muchas ideas, se cayó por completo. Y los de Falcioni fueron responsables de eso, ya que crecieron en la faz defensiva, ganaron confianza y no pasaron demasiados sofocones.

A diferencia del primero, el Taladro se mostró más incisivo que su rival en el inicio del segundo tiempo y se acercó con peligro con dos buenas jugadas, una por izquierda y otra por la derecha, a los 3 y a los 11 minutos. En la primera, y luego de un centro rasante de Quinteros, Dátolo la tiró por encima del travesaño. Y en la segunda, tras una combinación de Lenis y Dátolo, Arias remató débil dentro del área y la pelota le quedó a Burian.

Colón respondió con un remate de media distancia de Chancalay, pero no mucho más. El equipo de Osella no supo aprovechar la tenencia de balón y lo pagó caro cerca del final, con una contra letal de los de Falcioni: a los 32, Lollo se recuperó de un mal pase que le dejó al Pulga Rodríguez y le entregó el balón a Rodríguez, que jugó rápido para que Dátolo, en un pase, ponga a Lenis mano a mano con Burian. El colombiano no dudó y, con fuerte remate, puso el 1-0. Así, el Taladro sumó tres puntos valiosos en su lucha por mantener la categoría.