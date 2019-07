El chofer de la línea 161 fue atacado este miércoles en medio de un forcejeo con un delincuente que quiso robarle y ante el hecho el servicio quedó paralizado por una medida de fuerza en reclamo de mayor seguridad.

Un colectivero de la línea 161 fue baleado hoy en medio de un forcejeo con un delincuente que intentó asaltarlo, ante lo cual el servicio estaba paralizado por una medida de fuerza en reclamo de mayor presencia policial y cámaras de seguridad en las unidades.

El hecho se produjo a las 3:30 de este miércoles en la zona del popular barrio Ejército de los Andes, más conocido como Fuerte Apache, en la localidad bonaerense de Ciudadela.

El chofer, identificado como Iván Cabral, de 30 años, "recién empezaba a trabajar" cuando una persona "con una campera que parecía de colectivero le hizo señas para subirse".

Sin embargo, se trataba de un delincuente que quiso robarle las pertenencias al conductor, quien intentó repeler el ataque y en medio de ese forcejeo recibió un disparo en su mano.

"No tenemos cámara, no tenemos botón antipánico. Esto fue a las 3:30 en una zona complicada de Fuerte Apache. Es una zona sin vigilancia, no hay Policía. Se está demorando la instalación de las cámaras", se quejó el delegado de la línea 161, Fabián Guazzone, quien recordó que "antes había un puesto de Gendarmería abajo de la autopista".

El chofer baleado había sido noticia a fines de 2018, cuando había salvado a un pasajero al practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar en medio de un paro cardíaco en pleno viaje.