El delantero reconoció que tras la derrota con Aldosivi hubo una charla interna del plantel para salir adelante. “Aclaramos cosas que no podías seguir ocurriendo”, confesó.

En Guidi y Cabrero, Lanús sumó una victoria clave para no perderle pisada a River y a Boca en la pelea por el título. Sin embargo, venía de una dura derrota contra Aldosivi.

Carlos Auzqui, de buena labor frente a Godoy Cruz este domingo, valoró la actitud del equipo y reconoció que tras el inicio negativo en Mar del Plata hubo una charla para aclarar conceptos.

“Puertas adentro tuvimos una charla entre los jugadores donde aclaramos las cosas que pasaban y que no podían seguir ocurriendo. Tenemos un plantel muy joven con dos o tres jugadores de experiencia y somos los que estamos. Ya nos conocemos del campeonato pasado y no tiene que volver a pasar lo de Mar del Plata. Más allá de eso sirvió para entender que no hay que relajarse, que hay cosas para corregir y para demostrarnos que no conseguimos nada, que hay que seguir mejorando”, analizó el delantero del Granate.

En este sentido, con Lanús en el tercer lugar y expectante en relación a la Superliga, Auzqui agregó: “Estamos para seguir ganando partidos y esperar. Estamos ilusionados y vamos a dar pelea hasta el final”.