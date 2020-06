El Baniyas de Emiratos Árabes Unidos es uno de los clubes interesados. River tendrá la última palabra al tiempo que el Granate no pierde las esperanzas de renovar por otro año.

Es uno de los jugadores a retener por Lanús. Pero en las últimas semanas el tema se complicó. Carlos Auzqui tuvo una muy buena temporada en Lanús, amoldándose a esa línea de tres atacantes que propone Luis Zubeldía junto a Lautaro Acosta y José Sand.

Sin embargo, la dirigencia Granate está a la expectativa de lo que decida River, club dueño de su pase. El club de Núñez se lo compró a Estudiantes de La Plata. No rindió como esperaba Marcelo Gallardo y fue cedido a Huracán. Cumplió el préstamo, volvió y pasó a Lanús. Ahora, el Millonario quiere dólares para recuperar parte de la inversión.

Es por eso que ahora analiza ofertas que llegan desde México (Atlético San Luis) y Emiratos Árabes Unidos (Baniyas). ¿Pero cuál es el deseo del jugador? "Me quiero dar el gusto de jugar en otro país. Tengo que volver a River, me queda un año más de contrato, pero no sé qué van a hacer conmigo" declaró el Perrito en diálogo con cienxciento.futbol.

"Una cuenta pendiente es jugar en el exterior y la espina que tengo es no haber triunfado en River como me hubiese gustado".

La posibilidad de ir al Baniyas es concreta. En Arabia llueven dólares, pero la pandemia afectó a todos los clubes del mundo por igual. Por eso, el presidente del club, el Jeque Saif bin Zayed Al Nahyan analizará si lo que pide River está dentro del presupuesto. En ese club jugó el franco-argentino David Trezeguet antes de de sumarse al Millonario.

"Zubeldía me dio continuidad y con él mostré un gran nivel", afirmó Auzqui sobre su paso por el Granate. En el camino quedó la posibilidad de seguir contando con Ezequiel Muñoz. Mientras tanto, además de su situación, el club espera por Agustín Rossi y José Sand. En el camino quedó la posibilidad de seguir contando con Ezequiel Muñoz.

El nacido en Bernal, de 29 años, reconoció que le gustaría jugar afuera, a la vez que admitió que le hubiese gustado disfrutar más del club dueño de su pase: "Una cuenta pendiente es jugar en el exterior y la espina que tengo es no haber triunfado en River como me hubiese gustado. Igual lo disfruté muchísimo, no cualquier jugador juega en un equipo como River y en el River de ese momento. Estoy orgulloso por lo que se me dio".

River necesita reforzar su economía y escuchará ofertas. Entre U$S2.7 y 3 millones es lo que pretende por Auzqui, mientras Lanús sueña con poder renovar por otra temporada.