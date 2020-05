Locales de la región notan más movimiento en las consultas. Los clientes, para evitar el uso del transporte público, sacan a la luz sus bicis viejas y buscan ponerlas a punto o también averiguan para comprarse una nueva o una moto.

El transporte público está señalado hoy como el principal foco de contagio de Coronavirus. De hecho, el Gobierno sólo habilitó su uso para el personal esencial y anunció controles más estrictos para que esto se cumpla. Teniendo en cuenta esta situación y el tiempo que queda por delante para superar esta pandemia, el servicio mecánico de motos y bicicletas se reactivó en la región, y mucho averiguan para comprarse una bici o moto para trasladarse.

Desde Chespi, en Banfield Este, explican el por qué del aumento de las consultas en reparación. “Las bicicletas es lo más sano que hay hoy en día. Hay muchos modelos y depende de las distancias que tiene que recorrer cada uno, si necesitan que sea más liviana, si el dueño vive en departamento y la tiene que subir. La gente repara lo que tiene para poder moverse y sacan de galpones bicis viejas que los salvan para no tener que esperar el colectivo”, detalla, y agrega también que el rubro que más solicita este tipo de servicio de reparación son los delivery que nunca dejaron de funcionar.

En cuanto a los precios, Gisele remarca que en marzo se registró una suba de entre un 10 y un 20 por ciento, pero que esto sucede todos los años.

Pablo, de Bicicletería Estrella, con dos sucursales en Lomas, cuenta cómo es el servicio que los locales pueden brindar hoy. “Todavía no estamos a toda máquina porque tenemos que atender a la gente a la calle, las reparaciones tienen que ser con entrega y envío a domicilio, igual que la venta de repuestos”, remarca.

En cuanto a la venta de bicis se hace por canales online, y la demanda superó las expectativas, dicen. “Estábamos acostumbrados a atender a la gente en el local y hubo que aprender a expresarse por canales más fríos, como WhatsApp, responder preguntas por redes sociales, enviar fotos, de hecho armamos un canal de youtube para responder a la consultas de forma masiva. También aprendimos a hacer facturas electrónicas, a manejar mercado libre y plataformas de cobro”, explicó sobre el nuevo horizonte que se abrió al volcarse al e-commerce. De hecho, están buscando personal para cubrir posiciones en la empresa que se fueron generando a partir de todo estos cambios.

Y remarca: “Si no nos hubiésemos reconvertido quizás no podríamos volver a abrir, porque no tenemos un producto de alta rotación. Tendríamos el negocio cerrado, la caja vacía, deudas impositivas y deudas con proveedores, porque los créditos de los bancos no nos alcanzan”.

Uno de los productos con más consultas es la bici fija, para pedalear en casa. Quienes estaban acostumbrados a ir al gimnasio tuvieron que adaptarse a una nueva forma de ejercitar el cuerpo, y este producto fue una opción.

Motos Tamburrino, en Adrogué, tuvo sus cinco sucursales cerradas durante un mes, en las que venden motos, accesorios y realizan reparaciones. Javier remarca por qué los vecinos se muestran interesados hoy en comprar una moto: “Hay interés en la gente porque quieren evitar el transporte público. La moto es más económica que el auto, es más segura con respecto al contagio porque vas en un ambiente aereado y con casco, no se comparte el vehículo, manejás tus tiempos y en época de transito haces más rápido con la moto”.

La pandemia vino a modificar muchas cosas; entre ellas, el modo elegido para trasladarse.