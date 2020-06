El delantero, que rescindió con Nueva Chicago y debe ponerse a las órdenes de Javier Sangunetti en el Taladro, explicó que lo llamaron dos clubes de su provincia natal. Además, admitió que el Archu le dijo que lo tenía en cuenta a su regreso.

El delantero mendocino Mauricio Asenjo se despidió hace unas semanas de Nueva Chicago y debe volver a Banfield para ponerse a las órdenes del nuevo entrenador Javier Sanguinetti a partir del 1° de julio, cuando el Archu comience su ciclo como DT del Taladro ya con un panorama más claro respecto del plantel con el que contará para trabajar.

El atacante llegó a Banfield en 2013 y permaneció hasta 2015 cuando fue cedido a Brown de Adrogué. Al cabo de ese préstamo en el Tricolor volvió al Taladro donde estuvo dos temporadas. Luego pasó por Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Independiente Rivadavia de Mendoza y el Torito de Mataderos, donde de común acuerdo con la dirigencia rescindió su vínculo. ¿Se abrirá una nueva puerta para Asenjo en Banfield?

"Tengo ganas de volver a Mendoza. Hace algunas semanas nos juntamos con gente de Nueva Chicago y rescindimos contrato. Es por esto que automáticamente regreso a Banfield y quedo vinculado a ellos por ahora”, afirmó a Dos de Punta.

Sin embargo, Asenjo admitió que recibió noticias desde el Taladro: "Me llamó (Javier) Sanguinetti para decirme que me va a tener en cuenta en Banfield". El panorama ofensivo por Peña y Arenales es el siguiente: Junior Arias no renovará, Daniel Osvaldo se mantiene en silencio y solo él sabe si seguirá o no, Pablo Velázquez jugó los últimos tres partidos y medio con Falcioni y está Agustín Fontana. Y de acuerdo al presupuesto que maneje la dirigencia, la idea en principio sería traer dos refuerzos en ese sector de la cancha.

Desde su provincia natal, el delantero recibió llamados de Huracán Las Heras (Torneo Federal A) e Independiente Rivadavia, donde anotó seis goles en 22 partidos. " Llegado el caso me veo más cerca de la Lepra, que de Huracán”, sostuvo. Sin embargo, habrá que esperar a ver que pasa una vez que se incorpore a los trabajos con el plantel de Banfield.