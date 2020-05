El uruguayo, que no continuará en Banfield, deberá volver a Córdoba, aunque es muy difícil que encuentre lugar en el equipo de Alexander Medina. Su futuro estaría en Nacional.

El delantero uruguayo Junior Arias analiza los pasos a seguir luego del 30 de junio. Banfield lo sumó a préstamo, pero no hará uso de la opción de compra. Así como se vencen muchos contratos en el club, el del ex Talleres es uno de los que se debían tratar.

"Las ganas de volver a Talleres siempre están", dijo el montevideano de 26 años. Arias llegó al Taladro que buscaba un "9" de área, pero no rindió en la manera esperada. Ahora la T deberá decidir qué hacer con el jugador, aunque se rumorea que Alexander Medina, su compatriota y entrenador, tampoco lo tendría en cuenta para la próxima temporada.

"Depende de lo que diga el cuerpo técnico. Cuando me fui a Banfield era porque no iba a arrancar de titular en Talleres. Mi gusto es volver a Talleres. Pero es para analizar con el entrenador Medina si quiere que vuelva. Con Banfield no hablé con Falcioni para saber si quiere que siga allí", explicó el futbolista a un medio cordobés.

"En los próximos días seguramente habrá un contacto con Talleres para analizar como sigue todo. Estoy pendiente de lo que pasará con los contratos con esto de la pandemia. Las ganas de volver a Talleres siempre están", analizó.

También se sabe que Nacional de Montevideo lo tiene en sus planes. "Soy un jugador que no les cierra las puertas a ningún trabajo. Soy padre y el único ingreso que tenemos en mi familia es el mío. No tengo vida resuelta. Si en algún momento llega la oportunidad de ir a Nacional, me sentaré a pensar y decidiré", afirmó Arias, que tuvo un paso por Peñarol.