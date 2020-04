El volante, que hace poco más de dos meses sufrió una lesión de ligamentos cruzados, se pone a punto con trabajos de bicicleta. El club le envió todas sus fuerzas vía Twitter.

El tiempo de espera para que se reanude el fútbol es aprovechada al máximo por aquellos jugadores que se recuperan de lesiones. Si bien el algunos casos la gravedad de las mismas conlleva un tiempo largo de rehabilitación y aminora la tensión por volver a las canchas, se lleva de la mejor manera, siguiendo la rutina de médicos y kinesiólogos.

Uno de los ejemplos es el de Axel Arce, volante ofensivo de Los Andes que se rompió los ligamentos cruzados de la rodilla izquierda. En el Twitter oficial del club se observa un video del jugador realizando ejercicios de bicicleta, después de haber superado otras etapas que demanda paulatinamente la puesta a punto de su pierna.

"Así te queremos ver, Axel Arce", refiere el texto que acompaña los movimientos del jugador a modo de transmitirle todas las fuerzas posibles para que retorne en plenitud.

Arce, que llegó al Milrayitas proveniente de Rangers de Talca, Chile, tras su paso por Colegiales, sufrió la lesión en el partido que su equipo perdió frente a Acassuso en el estadio Eduardo Gallardón por 3-1 el pasado 4 de febrero por la segunda fecha del Torneo Clausura de Primera B y fue reemplazado por Ulises Ortigoza.

En el Torneo Apertura le había marcado un gol a San Telmo en la derrota por 3-2 en la Isla Maciel. El volante arribó a Lomas de Zamora por expreso pedido del ex entrenador Juan Carlos Kopriva, que lo había dirigido en su paso por el equipo de Munro.

Desde su cuenta de Twitter, Arce le hace frente a la cuarentena matando el tiempo. "Desde que juego al truco online, se me pasa rápido la hora, me re cuelgo mal", escribió. Pero no pudo evitar su sentimiento por retornar a las fuentes. "Qué ganas de que pase todo y volverme a Lomas", posteó hace un par de días.