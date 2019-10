El actor le había impulsado una causa por calumnias e injurias luego de que ella lo acusara por abuso sexual cuando ambos trabajaban en la serie “Gasoleros”.

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº9 sobreseyó a la actriz Anita Coacci en la causa por calumnias e injurias que le había iniciado Juan Darthés, luego de que ella lo acusara por abuso sexual cuando ambos trabajaban en la serie “Gasoleros”.

Según explicó Raquel Hermida Leyenda, abogada de la actriz conocida como Anita Co, la resolución favorable a su clienta se fundamenta "en la falta de interés de Darthés de presentarse ante la justicia" desde que reside en Brasil tras ser denunciado por Thelma Fardin por violación.

Aunque el 10 de septiembre los abogados del actor pidieron una nueva audiencia de conciliación, la jueza Fátima Ruíz López emitió un fallo en el que se la negó y resolvió "tener por desistida la acción privada, declarar extinguida la acción penal y sobreseer a Anita Coacci.

"La jueza dijo que no hace falta estar inactivo sesenta días, lo importante es que lo que digas represente el interés real del querellante. Y, en este caso, se dice que Darthés quería continuar con la causa pero no lo demostró al venir al país y no presentarse en Tribunales", remarcó Leyenda.

El abogado querellante Fernando Burlando adelantó que este lunes presentará la apelación y comenzará un juicio por daños y perjuicios contra Coacci y Natalia Juncos, otra actriz que hizo una denuncia mediática contra Darthés. "El lunes estamos iniciando la demanda por los daños y perjuicios provocados por Juncos y Coacci, ya que en esa instancia no se necesita la presencia de mi cliente, y les espera juicios millonarios por los daños provocados", insistió.