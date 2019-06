La diputada provincial electa en Santa Fe habló tras la reunión que tuvo con el Presidente en la Quinta de Olivos.

Tras el encuentro con el presidente Mauricio Macri en la Quinta de Olivos, la diputada provincial electa en Santa Fe, Amalia Granata, contó algunos detalles de la reunión que tuvo al aborto como uno de los temas centrales.

"Me dijo que él tiene la misma postura que yo, que él es pañuelo celeste y que lo ha manifestado en varias entrevistas que defiende la vida desde la concepción", afirmó Granata en diálogo con Marcelo Polino en su programa de Radio Mitre.

"Me felicitó por la elección, hablamos de cuál fue mi propuesta y obviamente los temas que a mí me van a ocupar, que tienen que ver con la adopción", resumió Granata, quien remarcó que no está dentro del oficialismo. "Quiero aclarar que no pertenezco a Cambiemos y no fui a hacer una alianza".