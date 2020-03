La víctima había alertado al 134 que su atacante tenía a dos albañiles trabajando en su edificio. Ya hay una denuncia radicada ante la Policía.

Un joven de Lanús denunció haber sido agredido y amenazado de muerte por un vecino, luego de que éste se enterara que lo había de denunciado al 134 por haber violado la cuarentena obligatoria y haber hecho ingresar a dos obreros a su departamento.

El ataque, según relató el joven, de nombre Gastón, se produjo a la vista de todos en la puerta de un almacén ubicado en las inmediaciones de Moreno y Del Valle Iberlucea. Allí el agresor lo ahorcó, lo amenazó de muerte y le dijo que le iba a hacer la vida imposible.

"Me dijo que iba a correr sangre, que si soy inquilino me voy a tener que ir, y si soy dueño voy a vivir un infierno toda mi vida”, aseguró el joven en diálogo con Canal 13.

El joven también expuso las imágenes de las cámaras de seguridad donde se ve a dos personas, vestidas de albañil, ingresando al edificio ubicado en Moreno 49. Serían del lunes, del martes y del miércoles, cuando la obra continuó sin pausa en el piso 12.

“El sábado los vecinos de arriba empezaron con el trabajo de albañilería. Ese día lo dejamos pasar, pero el lunes ya no aguantamos más y fuimos a pedirles que pararan. Cuando subo me encuentro con la puerta abierta y con dos albañiles trabajando”, relató.

De inmediato, el joven se comunicó al 134, el número gratuito que activó el Gobierno para poder denunciar a quienes violen la cuarentena, y también le avisó a la administración del edificio, pero en distintos mails los acusados negaron tener albañiles en su vivienda.

Al día siguiente, cuando Gastón fue a comprar al almacén que está a una cuadra de su casa y vivió lo peor. "Me amenazó, me ahorcó y me dijo que iba a correr sangre. Las personas del almacén por suerte fueron quienes me lo sacaron de encima", precisó.

Tras el encontronazo, el joven realizó la denuncia al 911 y todo quedó ahí. "Vino la Policía pero no subió a su departamento. Lo vimos por las cámaras de seguridad". Ahora Gastón y su pareja viven con "angustia" y esperan una respuesta de la Justicia.

"No sabemos qué va a pasar. Si el primer cruce que tengo con mi vecino es una relación violenta, que me busca y me agrede, es muy difícil. Es una situación angustiante”, cerró.