Acompañaron la presentación penal que Thelma Fardín hizo en Nicaragua. “Me metió los dedos y me penetró”, contó la actriz, que en ese momento tenía 16 años, en un fuerte video.

El colectivo Actrices Argentinas realizó una conferencia de prensa en la que denunciaron públicamente a Juan Darthés por violación, acompañando la denuncia penal que Thelma Fardín radicó en Nicaragua.

En un fuertísimo video, la víctima, presente en la conferencia del Multiteatro, contó los detalles del ataque sexual que sufrió cuando ella tenía 16 años (y el 45) en medio de una gira de “Patito Feo” por ese país centroamericano.

“Empezó a darme besos en el cuello. Yo le dije que ‘no’. Me agarró la mano y me dijo ‘mirá cómo me ponés’ y me hizo tocar su erección”, contó Thelma, en medio de lágrimas.

“Me metió los dedos, le volví a decir que no y que yo tenía la edad de sus hijos, pero no le importó: se subió encima y me penetró. En ese momento entró alguien a la habitación, y yo pude salir de ahí”, contó.

Bajo el lema #miracomonosponemos, las actrices dijeron que “el tiempo de los abusadores se terminó”.

El actor ya había sido denunciado anteriormente por Calu Rivero, pero en el comunicado las actrices remarcaron que otras compañeras también habían sufrido acosos y abusos por parte de este actor y no habían podido hacer la denuncia.

Por la mañana de ayer, y anticipándose a esta fuerte denuncia, Ana Rosenfeld anunció que dejó de ser la abogada de Darthés “por una cuestión de valores” y ahora lo patrocina Fernando Burlando.