El ídolo Granate planteó el deseo de todos los jugadores, aunque reconoció que los profesionales decidirán cuándo es el momento de volver. También se pronunció sobre el contrato de José Sand y la rebaja que aceptaron en sus salarios.

Lautaro Acosta es una institución dentro de Lanús. Es el jugador símbolo, el que tiene una estatua y que se va a retirar vistiendo la Granate. En estos tiempos que corren, no ve la hora de comenzar entrenar con sus compañeros y posteriormente pisar una cancha de fútbol y reencontrarse con todos los hinchas que lo bancan en las buenas y en las malas.

Sin embargo, y pese al deseo de la mayoría de los jugadores para que se reactiven los protocolos y se pueda volver de a poco a la normalidad, es consciente de que por ahora la situación está más que difícil. "Me encantaría arrancar a entrenar, pero la situación es muy complicada. Los profesionales son los encargados de decir si estamos para arrancar o no. Como jugador y por la situación que tienen muchos colegas, me encantaría volver a entrenar ya, pero no soy el indicado y no soy experto en la materia", expresó el Laucha en diálogo con Doble Amarilla.

"Esto es muy raro para todos. Ningún jugador, más allá de lesiones graves, está acostumbrado a estar parado tanto tiempo. Yo juego desde muy chico, desde los seis años, y nunca estuve 100 días inactivo, inclusive con lesiones. Es una situación atípica, hay que asimilarla e intentar que cada uno entrene en lo individual para que le afecte lo menos posible", agregó el delantero, uno de los que apoya la continuidad de José Sand.

En relación a su amigo y compañero de ataque, el oriundo de Glew expresó: "Creo que se va a solucionar el tema. Cada uno pelea su lugar, se merece terminar en cancha. Es uno de los jugadores más grandes del club, sino el más grande, creo que llegará a un acuerdo con los dirigentes, le dio muchísimo al club y sigue vigente. Lo ideal es que siga, solamente quiero que esté todo bien y se va a solucionar para alegría del hincha".

Lautaro Acosta, ganador de cinco títulos con Lanús, es uno de los jugadores que aceptó la rebaja salarial para mantener la economía del club. Al respecto manifestó: "Esta situación nos va a tocar el salario a todos, ya nos tocó a 12 jugadores de hecho, nos bajaron el 20%. No es lindo que le bajen la plata a nadie, pero es una situación muy especial, a cualquier hijo de vecino le han bajado el sueldo. Lo único que nos queda es ceder, saber que el club nos necesita cediendo una parte de su salario y así lo entendieron todos".

Y en ese sentido continuó: "Me pareció perfecto y mientras antes entendamos todos, antes vamos a salir adelante y a despegar. Si nos quedamos pensando en lo que nos sacaron, va a ser una lucha perdida, porque es un virus que va a afectar todo. Tendremos que resignar trabajo los que podamos, otros no tienen para comer. Los que podamos hacerlo, lo tendremos que hacer, porque las prioridades son otras".