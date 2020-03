El ídolo Granate se sumó a los encuentros online que propone el club en sus redes y opinó sobre temas de actualidad, sus sensaciones sobre algunos jugadores y su futuro.

Lanús propuso una serie de charlas semanales entre protagonistas del primer equipo y los hinchas para que la cuarentena y la consecuente lejanía entre los dos no sea tanta. Esta vez, Lautaro Acosta fue el que se sentó a dialogar a través de la cuenta de Instagram del club.

En una charla extensa, el capitán y referente Granate pasó por diferentes temas de interés para su gente como la actualidad del equipo, sus sensaciones sobre algunos jugadores y hasta su futuro en el club.

Así, por caso, en relación al equipo señaló: “Lo veo bien. Hay que cambiar algunas cosas, no todas. Somos superiores a los rivales pero eso no se viene reflejando en los resultados. Hay que estar más atentos a los detalles que definen partidos”. Y, puntualmente, sobre el único partido que se jugó en la Copa Superliga, señaló: “Con Argentinos me ganan a mí en la zona (Kevin Mac Allister) y eso nos hizo perder el partido. Trabajamos mucho la pelota parada con Luis pero hay que seguir afinando esos detalles”.

Acosta también hizo referencia a las consultas sobre dos futbolistas: José Sand y Pedro De la Vega. Uno que es parte de la historia grande y otro que recién la empieza a escribir. “Hay que respetar lo que quiera hacer José, es una decisión personal”, indicó en relación al posible retiro que dejó entrever el jugador. “Todos queremos verlo mucho más en Lanús. Se merece disfrutar del tiempo que le queda. No sé qué hubiese sido del club sin él en estos años”, agregó.

A la hora de hablar de Pepo, el Laucha valoró el proyecto del club. “En Lanús se hace un trabajo muy bueno desde infantiles, en la captación. Y todos los chicos lo valoran mucho. Sigue en inferiores, con mi hermano en Reserva y Luis le da ese toque final”.

También respondió sobre su presente como jugador y su futuro: ¿cómo DT? “Siento que en lo físico sigo haciendo el mismo esfuerzo, más allá de altos y bajos. En 2014 me lesionaba mucho y eso me sacaba continuidad. Ahora estoy mejor. Mi rendimiento en la cancha es muy físico”, dijo. Y deslizó: “Me encantaría ser entrenador pero sé que me falta capacitarme mucho. Veo a Luis cómo planifica todo y lleva al grupo a la perfección, le tienen un respeto enorme y siento que tengo mucho por aprender”.