Se trata de Nicolás Acosta y Héctor Pereyra que estuvieron 20 meses presos por el homicidio. El Tribunal los liberó por el beneficio de la duda.

Tras permanecer detenidos un año y ocho meses, David Nicolás Acosta y Héctor Ángel Pereyra fueron absueltos por el Tribunal en lo Criminal Nº 10 de Lomas de Zamora después de enfrentar un juicio por el crimen de Sebastián Scriva, el pizzero de Barrio Lindo asesinado frente a su esposa en un robo cometido en febrero de 2018.

Los jueces Susana Mabel Silvestrini, Daniel Julio Mazzini y José Ignacio Polizza coincidieron con las defensas en que a ambos imputados les cabía el beneficio de la duda por la “falta de pruebas” que los involucren directamente con el hecho. Los fundamentos del veredicto se darán a conocer este jueves 31, según lo previsto.

La abogada de Acosta, Viviana Pérez, fue “un disparate” que ambos jóvenes hayan estado 20 meses presos. “No la pasaron bien en la cárcel y no tuvieron nada que ver, los dos son vinculados por tener una moto negra y una campera parecida”, apuntó.

“Las empleadas de la remisería no pudieron ver a los que efectuaron el disparo porque dijeron que cuando lograron salir ya se habían ido en moto”, sostuvo la abogada y agregó: “La moto de Acosta no tenía luz y la del robo sí. Previo a que pase la moto del ilícito la zona estaba oscura. No hay dudas de que no fue la moto de Acosta la del robo”.

El fiscal Guillermo Morlacchi en su alegato había solicitado prisión perpetua para ambos por el delito de “homicidio agravado”, ya que consideró que participaron en el hecho.

Ahora adelantó que analizará los fundamentos para determinar si apela el fallo o no.

El asesinato ocurrió el 11 de febrero del año pasado, en una pizzería situada en General Madariaga y Portugal, en el barrio Lindo, de Brown.